/ Три игрока ХК «Политехник» представят Челябинскую область на студенческом Матче Звезд

Мероприятие пройдет в эти выходные в Тамбове.

Три игрока хоккейного клуба «Политехник», выступающего в Студенческой Хоккейной Лиге, представят Челябинскую область на Матче Звезд СХЛ, который пройдет в Тамбове в эти выходные, 26 и 27 января. Об этом сообщили представители команды в группе «Политехника» во «Вконтакте».

Нашу команду на Матче Звёзд будут представлять три игрока — Гагаринов Ярослав, Коновалов Андрей и Балуев Марк. Кроме того, в тренерский штаб сборной «Чемпионат-Восток» войдут тренеры нашей хоккейной команды Плетнёв Артём Александрович и Козырев Денис Витальевич. — говорится в группе хоккейного клуба «Политехник».

Матч Звезд Студенческой Хоккейной Лиги также как и его «старший брат» из КХЛ включает в себя мастер-шоу, а также соревнование 4 команд: «Чемпионат-Восток» — «Чемпионат-Запад» и «Первенство-Восток» — «Первенство-Запад». Всего в мероприятии примет участие 43 хоккеиста, а игры пройдут в формате «плей-офф».