/ Станислав Ярушин попытается взять ворота олимпийца Сергея Бобровского

Комментатор Константин Устьянцев дал прогноз на противостояние.

Сегодня, 2 сентября, матчем «Трактор» — ЦСКА противостояние на льду не завершится. В хоккейном челлендже примут участие шоумен Станислав Ярушин и голкипер, олимпийский чемпион Сергей Бобровский. Суть соревнования заключается в том, сумеет ли Станислав забросить две шайбы Сергею из 10 попыток в серии буллитов.

Спортивный комментатор Константин Устьянцев дал свой прогноз на предстоящее испытание. По словам Константина, болеть он будет за шоумена, но предпочтение в предстоящей дуэли все же отдает действующему спортсмену.

Хоккейный челлендж — это отличная идея. Станислав не понаслышке знаком с хоккейным ремеслом, и вдвойне приятно, что со своей лёгкой руки импровизатора организовывает столь необычные шоу, направленные на популяризацию хоккея. Знаю, что Ярушину помогал готовиться к предстоящему событию новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов. Наверняка, он дал Стасу несколько полезных советов, куда стоит бросать, как обыгрывать. Но сегодня его соперник — один из лучших вратарей мира, обладатель «Везина Трофи» (награды, которая вручается лучшему голкиперу сезона). Поэтому, при всем уважении, мне сложно поверить в том, что Стасу удастся дважды распечатать ворота Сергея. Хотя болеть и поддерживать я буду своего земляка. Победитель по-большому счёту и не важен, каждый из парней уже победил, даже в том, что подарил это зрелище челябинской публике. — рассказал сайту «Первый областной» Константин Устьянцев.

Отметим, что в случае, если Ярушин одержит верх в этом противостоянии, то Бобровский будет вынужден провести пять матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ в шлеме с надписью «Ярушин — the best». Если же победит Сергей, то актер на протяжении пяти дней будет носить футболку с изображением Бобровского.

Сайт «Онлайн ТВ» проведет прямую трансляцию челленджа.