Континентальная хоккейная лига утвердила состав участников и календарь игр чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона 2019/2020.
В МХЛ-2019/20 примут участие 34 команды, разделенные на две конференции. Регулярный чемпиона стартует 3 сентября 2019 года матчем «Локо» (Ярославль) — «Алмаз» (Череповец) и завершится 6 марта 2020 года. 11 января 2020 года в Москве состоится матч за Кубок Вызова с участием лучших игроков регулярного чемпионата МХЛ.
Расписание игр ХК «Белые Медведи»
4-5 сентября
«Толпар» (Уфа) – «Белые медведи»
место проведения: Уфа
8-9 сентября
«Авто» (Екатеринбург) – «Белые медведи»
место проведения: Екатеринбург
16-17 сентября
«Стальные лисы» (Магнитогорск) – «Белые медведи»
место проведения: Магнитогорск
24, 26 сентября
«Белые медведи» – «Алтай» (Усть-Каменогорск)
место проведения: Челябинск
28-29 сентября
«Белые медведи» – «Снежные Барсы» (Нур-Султан, Казахстан)
место проведения: Челябинск
4-5 октября
«Белые медведи» – «Омские Ястребы» (Омск)
место проведения: Челябинск
8-9 октября
«Белые медведи» – «Тюменский легион» (Тюмень)
место проведения: Челябинск
13, 15 октября
«Ирбис» (Казань) – «Белые медведи»
место проведения: Казань
17-18 октября
«Чайка» (Нижний Новгород) – «Белые медведи»
место проведения: Нижний Новгород
28-29 октября
«Белые медведи» – «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)
место проведения: Челябинск
4-5 ноября
«Спутник» (Нижний Тагил) – «Белые медведи»
место проведения: Нижний Тагил
8-9 ноября
«Реактор» (Нижнекамск) – «Белые медведи»
место проведения: Нижнекамск
13-14 ноября
«Белые медведи» – «Сарматы» (Оренбург)
место проведения: Челябинск
16, 18 ноября
«Белые медведи» – «Ладья» (Тольятти)
место проведения: Челябинск
24-25 ноября
«Белые медведи» – «Толпар» (Уфа)
место проведения: Челябинск
27, 29 ноября
«Белые медведи» – «Авто» (Екатеринбург)
место проведения: Челябинск
3-4 декабря
«Белые медведи» – «Стальные Лисы» (Магнитогорск)
место проведения: Челябинск
12-13 декабря
«Снежные Барсы» (Нур-Султан, Казахстан) – «Белые медведи»
место проведения: Нур-Султан
16-17 декабря
«Алтай» (Усть-Каменогорск) – «Белые медведи»
место проведения: Усть-Каменогорск
23-24 декабря
«Белые медведи» – «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк)
место проведения: Челябинск
27-28 декабря
«Белые медведи» – «Сибирские Снайперы» (Новосибирск)
место проведения: Челябинск
3-4 января
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) – «Белые медведи»
место проведения: Новокузнецк
7-8 января
«Сибирские Снайперы» (Новосибирск) – «Белые медведи»
место проведения: Новосибирск
14-15 января
«Омские Ястребы» (Омск) – «Белые медведи»
место проведения: Омск
18-19 января
«Тюменский легион» (Тюмень) – «Белые медведи»
место проведения: Тюмень
24-25 января
«Белые медведи» – «Ирбис» (Казань)
место проведения: Челябинск
28-29 января
«Белые медведи» – «Чайка» (Нижний Новгород)
место проведения: Челябинск
8-9 февраля
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) – «Белые медведи»
место проведения: Ханты-Мансийск
14, 16 февраля
«Белые медведи» – «Спутник» (Нижний Тагил)
место проведения: Челябинск
18-19 февраля
«Белые медведи» – «Реактор» (Нижнекамск)
место проведения: Челябинск
26-27 февраля
«Сарматы» (Оренбург) – «Белые медведи»
место проведения: Оренбург
1-2 марта
«Ладья» (Тольятти) – «Белые медведи»
место проведения: Тольятти