Стали известны даты матчей «Белых медведей»

Регулярный чемпионат МХЛ для Челябинска начнется 4 сентября.

Континентальная хоккейная лига утвердила состав участников и календарь игр чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона 2019/2020.

В МХЛ-2019/20 примут участие 34 команды, разделенные на две конференции. Регулярный чемпиона стартует 3 сентября 2019 года матчем «Локо» (Ярославль) — «Алмаз» (Череповец) и завершится 6 марта 2020 года. 11 января 2020 года в Москве состоится матч за Кубок Вызова с участием лучших игроков регулярного чемпионата МХЛ.

Расписание игр ХК «Белые Медведи»

4-5 сентября

«Толпар» (Уфа) – «Белые медведи»

место проведения: Уфа

8-9 сентября

«Авто» (Екатеринбург) – «Белые медведи»

место проведения: Екатеринбург

16-17 сентября

«Стальные лисы» (Магнитогорск) – «Белые медведи»

место проведения: Магнитогорск

24, 26 сентября

«Белые медведи» – «Алтай» (Усть-Каменогорск)

место проведения: Челябинск

28-29 сентября

«Белые медведи» – «Снежные Барсы» (Нур-Султан, Казахстан)

место проведения: Челябинск

4-5 октября

«Белые медведи» – «Омские Ястребы» (Омск)

место проведения: Челябинск

8-9 октября

«Белые медведи» – «Тюменский легион» (Тюмень)

место проведения: Челябинск

13, 15 октября

«Ирбис» (Казань) – «Белые медведи»

место проведения: Казань

17-18 октября

«Чайка» (Нижний Новгород) – «Белые медведи»

место проведения: Нижний Новгород

28-29 октября

«Белые медведи» – «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)

место проведения: Челябинск

4-5 ноября

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Белые медведи»

место проведения: Нижний Тагил

8-9 ноября

«Реактор» (Нижнекамск) – «Белые медведи»

место проведения: Нижнекамск

13-14 ноября

«Белые медведи» – «Сарматы» (Оренбург)

место проведения: Челябинск

16, 18 ноября

«Белые медведи» – «Ладья» (Тольятти)

место проведения: Челябинск

24-25 ноября

«Белые медведи» – «Толпар» (Уфа)

место проведения: Челябинск

27, 29 ноября

«Белые медведи» – «Авто» (Екатеринбург)

место проведения: Челябинск

3-4 декабря

«Белые медведи» – «Стальные Лисы» (Магнитогорск)

место проведения: Челябинск

12-13 декабря

«Снежные Барсы» (Нур-Султан, Казахстан) – «Белые медведи»

место проведения: Нур-Султан

16-17 декабря

«Алтай» (Усть-Каменогорск) – «Белые медведи»

место проведения: Усть-Каменогорск

23-24 декабря

«Белые медведи» – «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк)

место проведения: Челябинск

27-28 декабря

«Белые медведи» – «Сибирские Снайперы» (Новосибирск)

место проведения: Челябинск

3-4 января

«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) – «Белые медведи»

место проведения: Новокузнецк

7-8 января

«Сибирские Снайперы» (Новосибирск) – «Белые медведи»

место проведения: Новосибирск

14-15 января

«Омские Ястребы» (Омск) – «Белые медведи»

место проведения: Омск

18-19 января

«Тюменский легион» (Тюмень) – «Белые медведи»

место проведения: Тюмень

24-25 января

«Белые медведи» – «Ирбис» (Казань)

место проведения: Челябинск

28-29 января

«Белые медведи» – «Чайка» (Нижний Новгород)

место проведения: Челябинск

8-9 февраля

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) – «Белые медведи»

место проведения: Ханты-Мансийск

14, 16 февраля

«Белые медведи» – «Спутник» (Нижний Тагил)

место проведения: Челябинск

18-19 февраля

«Белые медведи» – «Реактор» (Нижнекамск)

место проведения: Челябинск

26-27 февраля

«Сарматы» (Оренбург) – «Белые медведи»

место проведения: Оренбург

1-2 марта

«Ладья» (Тольятти) – «Белые медведи»

место проведения: Тольятти