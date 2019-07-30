Петерис Скудра прокомментировал информацию об обмене игроков «Трактора»

Главный тренер рассказал, будут ли изменения в команде.

Накануне, бывший пресс-атташе ХК «Трактор» Игорь Жуков в своем телеграм-канале сообщил, что «черно-белые» ищут для обмена нескольких игроков – двух защитников и двух нападающих.

«Здесь скоро могут взорваться сразу несколько трансферных бомб. По информации, требующей подтверждения, «Трактор» прощупывает почву в клубах лиги для обмена нескольких игроков – двух защитников и двух нападающих, трое из них – выпускники школы клуба. Предположительно, это запрос Петериса Скудры», – написал Жуков.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал корреспонденту «Первого областного» о нынешнем состоянии селекции клуба.

«У нас этими вещами занимается руководство клуба, спортивный блок. Что касается лично моих пониманий, это «вброс» информации от людей, которые находятся не в команде и стараются негативно влиять на наш коллектив. Я считаю, что на данный момент у нас собрана прекрасная команда», – рассказал Скудра.

Также Петерис добавил, что в «Тракторе» до сих пор вакантна одна легионерская позиция, поэтому каких-то кардинальных изменений в клубе не предвидится.