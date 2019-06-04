/ Стала известна дата проведения мемориала Ивана Ромазана

Турнир пройдет с 22 по 25 августа.

Магнитогорский «Металлург» опубликовал календарь 28-го традиционного турнира по хоккею памяти Ивана Ромазана. Соревнование пройдет в Магнитогорске с 22 по 25 августа.

28-й традиционный турнир по хоккею памяти Ивана Харитоновича Ромазана пройдет на льду Арены «Металлург» с 22 по 25 августа 2019 года. Напомним, что Мемориал Ромазана является предсезонным турниром, официально включенным в календарь Международной федерации хоккея (ИИХФ). — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе магнитогорского «Металлурга».

В турнире примут участие 4 команды. Это сам «Металлург», а также челябинский «Трактор», новосибирская «Сибирь» и Куньлунь Ред Стар из Пекина. В первый день турнира между собой сыграют «Трактор» и «Куньлунь» и «Металлург» с «Сибирью». В пятницу, 23 августа, пройдут противостояния «Трактора» с «Сибирью» и «Металлурга» с «Куньлунем». В последний день турнира состоятся матчи «Куньлунь» — «Сибирь» и «Металлург» — «Трактор».





Отметим, что все матчи турнира памяти Ивана Ромазана будут показаны на официальной странице «Металлурга» на YouTube.

Первый мемориал состоялся в августе 1992 года и сразу же стал международным, ведь тогда в Магнитогорск приехали студенческая сборная североамериканских штатов Висконсин и Миннесота, а также столичный «Спартак» и челябинский «Трактор». В официальный календарь ИИХФ турнир вошел в 1994 году.