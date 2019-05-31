/ Егор Яковлев рассказал о процессе переговоров с «Металлургом»

«Колебаний в принятии решения о возвращении в Магнитогорск не было совершенно», - заявил хоккеист.



Перешедший в минувшем межсезонье в магнитогорский «Металлург» защитник Егор Яковлев рассказал о том, как проходили переговоры со «сталеварами». Игрок, который является уроженцем Магнитогорска, подчеркнул, что не испытал ни малейших колебаний в принятии решения о возвращении в город металлургов.

Потому что это мой родной клуб, мой родной город. Я в раннем возрасте уехал из дома — ни родных, ни братьев, ни сестер. Если можно так сказать — не пожили с ними вместе полноценной семейной жизнью. И вот появилась возможность быть со всеми рядом — глупо было бы отказываться. — цитирует пресс-служба «Металлурга» Егора Яковлева.

Егору Яковлеву пока не удалось пообщаться с главным тренером «Металлурга» Йозефом Яндачем. Но, по словам игрока, у него уже состоялся диалог с Геннадием Величкиным и Виктором Козловым, который сам хоккеист назвал продуктивным. Прокомментировал Егор Яковлев и представления болельщиков об игре в одной паре с другим магнитогорцем — Виктором Антипиным.

Решать все равно не игрокам и не болельщикам — решение принимает тренер. Виктор — классный защитник, я его очень давно знаю, с детства. Пересекались в сборной, играли в одной паре. С таким партнером всегда приятно выходить на лед, потому что Виктор хорошо видит и понимает игру, отлично катается. Это только плюс. — отметил Егор Яковлев.

Напомним, Егор Яковлев подписал контракт с «Металлургом» в текущее межсезонье. Прошлый игровой год защитник провел в системе «Нью-Джерси» из НХЛ. Всего за карьеру в активе Егора Яковлева выступления за ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс» и СКА.