Среди заболевших коронавирусом в «Тракторе» есть и игроки, и персонал

О том, как протекает болезнь у заражённых в программе «Свободный лёд» рассказал Иван Савин.

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COVID-19 не обошёл стороной челябинский «Трактор». Помимо игроков команды заболевание подтвердилось и у обслуживающего персонала. Об этом в программе «Свободный лёд» на ОТВ рассказал генеральный директор «чёрно-белых» Иван Савин.



По словам функционера, основная часть заболевших — игроки, но есть инфицированный и среди тех, кто работает с командой напрямую. Иван Савин не назвал конкретных имён, но отметил, что болезнь у всех протекает бессимптомно, а с заболевшими работают врачи команды.

«Уверен, что наша медицинская служба отработает на должном уровне, и ребята вернутся в строй к началу сезона. Что касается фамилий заражённых хоккеистов, то нам не удалось достигнуть с ними договорённости о возможности публикации их имён. Это внутренняя информация нашего клуба, и мне бы хотелось, чтобы она осталась конфиденциальной»,— заявил Иван Савин.



Напомним, в связи с инфекцией в «Тракторе», «Сибири» и «Автомобилисте», был отменён Кубок губернатора Челябинской области. Все три команды должны были принять участие в турнире. Новый сезон КХЛ для челябинцев начнётся уже в этот четверг, 3 сентября. В гости к «Трактору» приедет «Автомобилист». Отметим, что на домашнем льду команда Анвара Гатиятулина