Промо нового сезона представил ХК «Трактор»

Основной темой видео стала доблесть и трудовая слава Челябинска.

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«Трактор» представил промо к новому сезону КХЛ. В день первого матча игрового года с «Автомобилистом» на сайте клуба и в соцсетях появился двухминутный ролик, главный лейтмотив которого — трудовая доблесть Челябинска, его история, а также преемственность поколений и верность цветам команды.



«Сегодня не важно какие вы: большие или маленькие, сильные или слабые, старательные или везучие. Мне неинтересен ваш социальный статус и количество купюр в вашем кармане. Важно только то, что нас объединяет, это и есть наша роскошь. Вы либо один из нас, либо вы про нас только слышали. Мы ликовали и сокрушались. Любили и ненавидели. Теряли веру и обретали её. У нас были чёрные полосы, были белые. Когда все кричали „конец“, мы говорили „начало“. Благодаря этому удалось понять кто мы на самом деле. Мы не делим мир на „чёрное“ и „белое“, потому что мы и есть „чёрно-белые“»,— говорится в ролике рассказчик.

Напомним, что сезон КХЛ для Челябинской команды стартует сегодня, 3-го сентября. «Трактор» начинает дома, а в гости к «чёрно-белым» приедет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Накануне на пресс-конференции перед началом сезона главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин озвучил предварительный состав. Так, в ворота вероятнее всего выйдет Иван Федотов, плюс ко всему, в первой игре появится и Виталий Кравцов. Также, по словам директора команды Ивана Савина, на арене имени Валерия Белоусова будет максимально возможный аншлаг.

Первую игру «Трактора» в прямом эфире покажет телеканал ОТВ. Также, читатели сайта «Первый областной» смогут наблюдать за матчем во время текстовой трансляции. Начало встречи — в 19:00 по челябинскому времени.