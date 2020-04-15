Сразу несколько игроков могут покинуть «Трактор» в межсезонье

По информации СМИ, клуб расстанется с тремя защитниками и голкипером.

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Целый ряд игроков может покинуть челябинский «Трактор» по окончанию контрактов. Речь идёт о защитниках Артёме Бородкине, Сергее Терещенко и Дмитрие Калинине, а также о голкипере Станиславе Галимове. По информации «Чемпионата», именно с этими игроками «чёрно-белые» не продлят соглашение.



«Большие изменения будут в челябинском клубе. Точно не останется в команде неограниченно свободных агентов Бородкина, Терещенко и Калинина. Дмитрию вообще пора завершать профессиональную карьеру. Покинет Челябинск и вратарь Станислав Галимов. На место первого номера берут чеха Романа Вилла, вторым будет габаритный голкипер Иван Федотов с действующим контрактом», — пишет «Чемпионат».

В пресс-службе «Трактора» воздержались от комментариев относительно будущего хоккеистов. На данный момент информации по контрактам игроков нет.

Отметим, что Сергей Терещенко и Дмитрий Калинин пополнили состав челябинской клуба в прошлое межсезонье. Станислав Галимов перешёл в «Трактор» в декабре 2019 года из магнитогорского «Металлурга», куда в обратном направлении отправился Василий Демченко. Артём Бородкин — воспитанник челябинского хоккея, всю профессиональную карьеру 28-летний защитник провёл в системе «Трактора».