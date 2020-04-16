Друзья и хоккеисты вспоминают Валерия Белоусова

Легендарного тренера не стало 5 лет назад.

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Ровно 5 лет назад, 16 апреля, 2015 года не стало Валерия Константиновича Белоусова. Мэтр южноуральского хоккея, лучший снайпер в истории «Трактора» скончался от сердечной недостаточности. Вот уже 5 лет в этот день болельщики, игроки и друзья вспоминают о тренерских и человеческих качествах мэтра.



Валерий Белоусов родился в городе Новоуральске Свердловской области и начинал игровую карьеру в местной команде «Кедр». Затем, с 1967 по 1971 Валерий Константинович играл в нижнетагильсом «Спутнике». Летом 1971 он перешёл в «Трактор». Как вспоминает Анатолий Картаев, Валерия Белоусова сразу приняли в команде, а на льду его отличало понимание игры.

«Думаю, его лучшие качества начали проявляться, когда мы стали вместе играть в одной тройке. Он начал забивать, мы отдавали ему передачи на свободный лёд, в касание, убегал, забивал. Его восхождение началось с понимания игры. Нашей пятёркой мы забивали две трети голов. Он обладал всеми качествами классного хоккеиста — умением играть, умением забить, умением обороняться. Тогда ведь не было атакующих или оборонительных спецбригад, как сейчас. Мы одинаково играли и в большинстве и в меньшинстве», — рассказал Анатолий Картаев.

После «Трактора» в игровой карьере Валерия Белоусова были 2 года игры за японский «Оди Иглз» и выступления за челябинский и магнитогорский «Металлург». Затем с 1990 по 1995 год мэтр стал главным тренером «Трактора», а с 1996 и до 2003 года Валерий Белоусов руководил магнитогорским «Металлургом». Именно с ним у руля «сталевары» стали одной из самых титулованных и мастеровитых команд России. В «Тракторе» и «Металлурге» под руководством Белоусова играл Равиль Гусманов. Бывший форвард рассказывает, что ему повезло встретить в своей жизни такого человека.

«Сначала Валерий Константинович был моим первым тренером в команде мастеров. Он привлёк меня при выходе из хоккейной школы. Потом взял меня под крыло, под свою опеку в тренерском штабе „Трактора“. И хоккеистом, и тренером я стал под началом Валерия Белоусова», — рассказал Равиль Гусманов.

После Магнитогорска в тренерской карьере Валерия Белоусова был омский «Авангард». Валерий Константинович стал единственным тренером, который смог првести «Ястребов» к кубку. В 2008 наставник вернулся в на 2 года Магнитогорск, а с 2010 по 2014 был главным тренером в «Тракторе». Именно при Белоусове «чёрно-белые» установили главное достижение в истории — серебряные медали в сезоне 2012-2013.

В день памяти Валерия Константиновича в «Тракторе» подготовили специальную акцию, которая призвана собрать воспоминания о легенде южноуральского хоккея. Каждый болельщик может прислать свои истории и воспоминания о Валерии Белоусове на специальную почту.

«Мы ждём ваши истории на почту vkb@hctraktor. org или в сообщениях в наших группах в социальных сетях. Эти истории, воспоминания будут опубликованы накануне дня рождения Валерия Константиновича, их можно будет увидеть в ледовой арене «Трактор», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе челябинской команды.

Отметим, что память Валерия Белоусова увековечена в Челябинске и Магнитогорске. Именем легендарного тренера названа ледовая арена «Трактор». Также мемориальная доска установлена на доме 65 по проспекту Ленина где жил Валерий Белоусов. В Магнитогорске имя Валерия Белоусова увековечено на аллее звёзд «Металлурга».