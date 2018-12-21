/ Молодежная сборная России в контрольном матче уступила сборной США

«Звездно-полосатые» смогли отыграться со счета 0:2.

Молодежная сборная России по хоккею в контрольно матче уступила сборной США. Игра проходила в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира, который начнется 26 декабря в Канаде.

По ходу встречи российская «молодежка» вела со счетом 2:0, но затем пропустила три шайбы подряд. В составе россиян отличились Александр Алексеев и Кирилл Марченко. У американцев забили Джейсон Робертсон, Оливер Вальстрём и Джек Хьюз. Последний является главным фаворитом предстоящего драфта НХЛ-2019 — он забросил победную шайбу за 28 секунд до конца игры.

Поражение прокомментировал главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин. По мнению наставника, пропущенные голы стали следствием индивидуальных просчетов.

Тяжело вкатывались в матч, в начале пришлось непросто. Вторым и третьим периодами в плане тактики я доволен больше. Пропущенные шайбы были результатом индивидуальных ошибок, а не тактических. У Старкова рассечение, а у Романова появились болезненные ощущения после столкновения. Поскольку матч был контрольный, решили не рисковать. Костин простудился. Скоро будет готов. Заявку на МЧМ назовём после Швейцарии? Да. Под вопросом ещё три-четыре позиции. Заявим 7 защитников и 13 нападающих. — цитирует Валерия Брагина официальный сайт ФХР.

В составе россиян играл форвард «Трактора» Виталий Кравцов. Игрок выступал в качестве ассистента капитана, защитника Дмитрия Саморукова. Отметим, что челябинец был капитаном в прошлой игре со Швецией, которую сборной России проиграла со счетом 2:4.