/ «Металлург» одержал третью подряд победу на матчах выездной серии

Магнитогорская команда обыграла «Нефтихимик».

Одновременно с матчем «Трактор» — «Ак Барс» 21 декабря прошла игра «Металлурга» против «Нефтехимика». Магнитогорская команда разгромила нижнекамских хоккеистов на их же льду. Примечательно, что все шайбы были заброшены во втором периоде. «Нефтихимик» проводил острые контратаки и сумел реализовать два момента. «Металлург» отметился позиционными атаками, которые прошли успешнее. На счету «сталеваров» четыре гола, три из которых забиты за 1 минуту и 10 секунд. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Металлурга».

Последнюю шайбу забросил Ииро Пакаринен. Для финского легионера это 15-й гол. Таким образом, хоккеиста признали самым результативным снайпером «Металлурга».

Исход матча мы решили во втором периоде, когда в течение двух минут забили три гола. Мы хорошо играли как в большинстве, так и в меньшинстве. А в третьем периоде контролировали ход матча. Очень рады, что победили. — сообщил после матча главный тренер ХК «Металлург» Йозеф Яндач.

Магнитогорские хоккеисты выиграли уже третью игру подряд. Следующий матч состоится завтра, 23 декабря, в Братиславе. «Металлург» выйдет на лед против «Слована».