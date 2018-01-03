/ Российская молодежная сборная уступила США и осталась без медалей

В четвертьфинальной встрече отличился южноуралец Марсель Шолохов.

Сборная России по хоккею уступила сопернику из США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в американском Баффало. Таким образом российская команда выбыла из борьбы за призовые места. Итоговый счет встречи 4:2. Россиянам впервые с 2010 года не удалось пройти в полуфинал.В составе американцев дубль оформил Киффер Беллоуз, заброшенными шайбами также отметились Кайлер Ямамото на 15 минуте и Джоуи Андерсон на 60 минуте. За сборную России отличились Марсель Шолохов на 11 минуте и Андрей Алтыбармакян на 44 минуте.В полуфинале молодежного чемпионата встретятся сборные США и Швеции, а также Канады и Чехии.