Состав «Трактора» на предсезонных сборах пополнил игрок «Челмета»

Защитник Петр Ясинский присоединился к команде в Словении.

Защитник клуба «Челмет» из ВХЛ Петр Ясинский был вызван на предсезонные сборы первой команды системы «Трактора» в Марибор, Словения.

По информации, полученной от пресс-службы ХК «Трактор», Ясинский заменит коллегу по амплуа Игоря Исаева, получившего небольшое повреждение. Сделано это для того, чтобы не рушить игровые сочетания пар защитников. Отмечается, что на восстановление Исаева уйдет меньше недели.

Отметим, что Петр Ясинский – воспитанник школы «Трактор». Прошедшие два сезона провел в составе «Белых Медведей» в МХЛ. Набрал 35 очков, забил 8 шайб и отдал 27 результативных передач. Также в 2017-м году Петр выступал в составе юниорской сборной России на Кубке Вызова.