«Белые Медведи» обыграли «Авто»

В Уфе продолжается борьба за Кубок «Салавата Юлаева».

Накануне, 31 июля, ХК «Белые Медведи» из Молодежной хоккейной лиги сыграла с ХК «Авто» из Екатеринбурга.

Матч начался с довольно активного хоккея. «Авто» довольно много зарабатывали удалений и тратили большое количество сил на оборону. Именно это и привело к открытию счета на 15-ой минуте матча, где отличился нападающий «черно-белых» Александр Яковлев.

Во втором периоде челябинцы с каждой минутой наращивали темп, доминировали и прессинговали соперника. Форвард «Белых Медведей» Тигран Ярулин удвоил преимущество своей команды. Счет стал 2:0.

В заключительных двадцати минутах матча, «мишки» в привычном темпе продолжали атаковать соперника, а «Авто» отвечали острыми атаками. В конце периода челябинцы, оставшись в меньшинстве, пропустили несколько опасных комбинаций, но голкипер Борис Соломатин был надежен. Перед окончанием игры тренеры «Авто» взяли тайм-аут и поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Однако команде из Екатеринбурга не удалось закрепиться в зоне атаки и нападающий «Медведей» Александр Абрамов отправил шайбу в пустые ворота. Матч окончился со счетом 3:0 в пользу ХК «Белые и Медведи».

«Сделали выводы после поражения от «Омских Ястребов». Разобрали ошибки и подсказали команде, как нужно было действовать. Было принято решение сделать несколько тактических изменений и это также повлияло на результат. В паузе турнира сможем отработать игру в неравных составах, ведь именно это сегодня сыграло немаловажную роль», – прокомментировал игру Алексей Заварухин, главный тренер ХК «Белые Медведи».

Напомним, что 2 августа «черно-белые» сыграют с «Мамонтами Югры» из Ханты-Мансийска, а 3 августа состоится последний матч в борьбе за Кубок «Салавата Юлаева», где наша команда сыграет с нижнекамским «Реактором».