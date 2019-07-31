Никита Хлыстов перешел в «Северсталь»

Клуб подписал с защитником пробный контракт.

Накануне ХК «Северсталь» из Череповца на своем официальном сайте сообщили о подписании пробного контракт с защитником Никитой Хлыстовым, который в прошлом сезоне выступал за челябинский «Трактор». Также пробный договор был подписан с форвардом Егором Яковлевым, который прошлый сезон провел в «Адмирале» из Владивостока.

Напомним, что Никита Хлыстов, уроженец Магнитогорска, в прошлом сезоне сыграл за «черно-белых» 41 матч, и сделал лишь одну результативную передачу. 30 апреля, после истечения срока контракта, «Трактор» не стал продлять действие договора с защитником.