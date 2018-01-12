/ Дубль Кручинина помог «Трактору» обыграть братиславский «Слован»

Черно-белые зарабатывают 3 очка на последнем матче евровыезда.

Челябинский «Трактор» разгромил аутсайдера Западной конференции и завершил свой последний выезд победой. Черно-белые уверенно обыграли братиславский «Слован» на их льду. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Челябинцы «распечатали» ворота соперника уже в первом периоде. Отличился Алексей Кручинин, забивший с передачи Максима Якуцени. Во второй двадцатиминутке тот же форвард оформляет дубль.

За 15 минут до окончания встречи «Трактор» закрепил лидерство. Самый результативный защитник челябинской команды – Ник Бэйлен, от синей линии попадает в створ. Голкипер братиславской команды не смог ему ничего противопоставить. Как ни старались соперники забить гол «престижа» на последних минутах встречи, им это не удалось. Эмоциональность хоккеистов «Слована» обернулась дракой за воротами «Трактора» и тройным удалением. Однако силовой прием никак не отразился на счете на табло.

Черно-белые зарабатывают 3 очка и поднимаются на одну строчку вверх. Павел Францоуз оформляет четвертый «сухарь» в текущем сезоне. Челябинцы снова возвращаются на шестую позицию, оставив позади уфимский «Салават Юлаев». Следующую встречу «Трактор проведет против ханты-мансийской «Югры».