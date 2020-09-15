«Металлург» второй раз за месяц сыграет против «Сочи»

Магнитогорская команда начинает выезд на юге России.

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Первую серию выездных матчей в новом сезоне начинает магнитогорский «Металлург». Сегодня, 15 сентября, команда Ильи Воробьёва выйдет на лёд в Сочи, где сыграет против одноимённого хоккейного клуба.



Эта игра станет уже второй очной между командами за месяц. Прошлая встреча состоялась 6 сентября в Магнитогорске и закончилась разгромной победой «сталеваров» со счётом 6:0. Всего в истории КХЛ «Металлург» и «Сочи» встречались между собой 12 раз, в 9 из которых сильнее были уральские хоккеисты.

В активе южной команды лишь 1 победа в 4 играх текущего сезона. Её сочинцы добыли в Челябинске, в овертайме переиграв «Трактор». У «Магнитки», напротив, 4 победы в 5 играх, а единственное поражение магнитогорцам нанёс «Авангард». Противоположно для клубов закончились и последние сыгранные встречи. «Металлург» на своём льду обыграл «Торпедо» 3:1, а вот «Сочи» дома уступил «Ак Барсу» 0:4.

Встреча «Металлурга» против «Сочи» состоится сегодня, 15 сентября, во дворце спорта «Большой». Начало игры — в 21:30 по челябинскому времени.