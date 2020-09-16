«Металлург» одержал волевую победу над «Сочи»

«Сталевары» переиграли «леопардов» в серии буллитов.

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Первую гостевую победу в текущем сезоне одержал магнитогорский «Металлург». В Сочи команда Ильи Воробьёва по буллитам переиграли одноимённый хоккейный клуб со счётом 1:0.



Основное время матча закончилось со счётом 0:0. Каждая из команд имела несколько опасных моментов, но реализовать их не получилось. Решить всё в самой концовке могли магнитогорцы. За 5 секунд до конца основного времени шанс «размочить» счёт был у Харри Песонена, однако финский легионер «Магнитки» попал в штангу. Таким образом и вратарь «сталеваров» Юхо Олкинуора и голкипер «леопардов» Юэль Лассинантти оформили «сухари».

Затем игра перешла в овертайм, где у «Металлурга» было большинство 5 на 4, которое «сталевары» не смогли реализовать. После началась серия буллитов. В ней магнитогорцы трижды пробили голкипера «Сочи», а Юхо Олкинуора пропустил лишь однажды. Итоговый счёт встречи — минимальная победа «сталеваров» 1:0.

Следующий матч «Металлург» проведёт в субботу, 19 сентября. В Москве подопечных Ильи Воробьёва на своём льду примет ЦСКА. Отметим, что в четверг, 17 сентября «Магнитка» должна была играть против «Йокерита», но встречу перенесли из-за карантина в команде из Хельсинки.

«Сочи» (Сочи) 0:1 «Металлург» (Магнитогорск) (0:0; 0:0; 0:0; 0:1)

Голы:

65:00. Максим Карпов, «Металлург», 0:1

Статистика матча: Броски: 41-47; Броски в створ: 23-29; Голы: 0-0; Вбрасывания: 27-43; Блокированные броски: 8-14; Силовые приемы: 13-14; Время в атаке: 07:42-10:31; Штраф: 12-4.

Голы и лучшие моменты игры: