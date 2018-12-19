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Обсуждение вопросов экологии пройдет в четверг, 20 декабря, в 16:30.
/ О сильных сторонах «Металлурга» рассказал тренер «Ак Барса»

О сильных сторонах «Металлурга» рассказал тренер «Ак Барса»

Специалист назвал «сталеваров» «мастеровитой командой».
сегодня в 16:50
  |  Хоккей

В преддверии матча казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга» один из тренеров татарстанской команды Александр Смирнов назвал сильные стороны «сталеваров». Специалист назвал «Металлург» «мастеровитой командой».

Сильные стороны соперника? У них очень хорошее большинство, есть мастеровитые ребята, которые могут реализовать. Нужно сыграть дисциплинированно, терпеливо, играть в свой хоккей и делать свою работу. Нужно выполнить то, о чём мы скажем ребятам на собрании. — цитирует Смирнова официальный сайт «Ак Барса».

Матч «Ак Барса» против «Металлурга» пройдет сегодня, 19 декабря, в Казани на «Татнефть арене». Противостояние казанской и магнитогорской команды является центральной встречей игрового дня в КХЛ.

Отметим, команды уже встречались между собой один раз в нынешнем сезоне. 22 ноября в Магнитогорске со счетом 3:2 победил «Ак Барс».

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