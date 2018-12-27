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/ Магнитогорский «Металлург» одержал первую победу на Кубке Шпенглера

Магнитогорский «Металлург» одержал первую победу на Кубке Шпенглера

«Сталевары» переиграли чешский «Оцеларжи».
сегодня в 11:13
  |  Хоккей
Победой со счетом 2:1 в серии буллитов закончился первый матч «Металлурга» на Кубке Шпенглера. Магнитогорская команда переиграла чешскую «Оцеларжи Тршинец».

Первыми в игре отличились хоккеисты «Оцеларжи». Мартин Адамски подставил клюшку под бросок Владимира Рота от синей линии, открыв счет в матче. «Металлург» смог отыграться лишь в третьем периоде. Бросок Максима Матушкина пришелся в защитника чехов, шайба изменила траекторию и прошла между щитков вратаря.

До конца матча основного времени матча счет не претерпел никаких изменений. Не случилось этого и в дополнительное время, а в серии послематчевых бросков сильнее оказались магнитогорцы — Роман Любимов обманным движение качнул голкипера в сторону, и завел шайбу в пустые ворота. В очередной раз отметит Артема Загидулина, который отразил три штрафных броска чешских хоккеистов. Браво, Артем! Отличная игра! — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Металлурга».

Следующий матч «Металлург» проведет завтра, 28 декабря. Соперником магнитогорцев станет финский «Калпа». Начало игры — в 19:00 по местному времени.

«Оцеларжи» (Тршинец) — «Металлург» (Магнитогорск) 1:2(б)

Голы:

  • 22:58 Мартин Адамски, «Оцеларжи», 1:0

  • 52:55 Максим Матушкин, «Металлург», 1:1

  • 65:00 Роман Любимов, «Металлург», 1:2

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