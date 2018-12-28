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/ Молодой защитник пополнил состав магнитогорского «Металлурга»

Молодой защитник пополнил состав магнитогорского «Металлурга»

«Сталевары» произвели обмен с «Северсталью» из Череповца.
сегодня в 15:35
  |  Хоккей

Состав магнитогорского «Металлурга» пополнил защитник череповецкой «Северстали» Валерий Васильев. В обмен на игрока череповецкий клуб получил денежную компенсацию.

Переход был оформлен вчера, 27 декабря, во время последнего дня переходов в КХЛ.

Как отметил в разговоре с корреспондентом сайта «Чемпионат.ком» генеральный менеджер «Магнитки» Геннадий Величкин, магнитогорской команде необходимо усиление защитной линии. В первую очередь это связано с травмой защитника Григория Дронова. По предварительным данным, игрок, получивший травму в матче Кубка Шпенглера, пропустит минимум 2 месяца.

Ожидать ли трансферной активности от «Металлурга»? Да, можем сегодня еще провести сделки. Видите, у нас с защитниками беда. Работа продолжается. — сказал накануне функционер.

24-летний Валерий Васильев провел в этом сезоне 15 игр. на счету игрока 2 результативных балла и 10 минут штрафа при показателе полезности «+2».

Кроме череповецкой команды Валерий Васильев также отыграл за московский «Спартак», «Авангард», нижегородское «Торпедо» и «Автомобилист».

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