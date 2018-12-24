/ Магнитогорский «Металлург» без поражений завершил выездную серию

В последнем матче «сталевары» переиграли «Слован».

Магнитогорский «Металлург» закончила выступление в чемпионате КХЛ в текущем году. Команда Йозефа Яндача без поражений завершила свою выездную серию, обыграв в последнем матче «Слован» из Братиславы со счетом 4:1.

В составе магнитогорской команды в первом периоде отличились Деннис Расмуссен и Роман Любимов. На 2 гола «Металлурга» «Слован», занимающий последнее место в Западной конференции КХЛ, ответил шайбой Андрея Месароша. Затем в составе «Магнитки» отличились Евгений Тимкин и Денис Платонов.

После матча наставник «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал игру своей команды. По словам чешского специалиста, магнитогорцы добились нужного результата.

Очень важными были наши голы в конце второго и начале третьего периода. Темп игры был невысоким, мы проводили четвертый матч на выезде. Мы не показали красивый хоккей, но играли так, как нам было нужно, и достигли цели. — сказал Яндач.

Следующий матч в рамках чемпионата КХЛ «сталевары» проведут лишь в субботу, 5 января. На арене «Металлург» магнитогорцы встретятся с нижегородским «Торпедо».

А с 26 по 31 декабря магнитогорские хоккеисты примут участие в старейшем хоккейном турнире Европы — Кубке Шпенглера. На групповом этапе «Металлург» сыграет с чешским «Оцеларжи», финской «КалПа». Прямую трансляцию всех игр турнира можно будет посмотреть на официальном канале Кубка Шпенглера в «Ютуб».

«Слован» (Братислава) — «Металлург» (Магнитогорск) 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы:

6:42 Деннис Расмуссен, «Металлург»

19:10 Роман Любимов, «Металлург»

36:11 Андрей Месарош, «Слован»

39:42 Евгений Тимкин, «Металлург»

41:47 Денис Платонов, «Металлург»

Статистика игры: Броски: 52−58; Броски в створ ворот: 30−36; Голы: 1−4; Вбрасывания: 27−29; Блокированные броски: 9−14; Силовые приемы: 12−7; Время в атаке: 08:31—11:31; Удаления: 6−4.

Видео лучших моментов игры: