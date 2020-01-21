Константин Устьянцев запустил флешмоб «Борода надежды» в поддержку «Трактора»

Телеведущий призвал болельщиков отращивать бороды.

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Спортивный комментатор и телеведущий Константин Устьянцев запустил флешмоб «Борода надежды», посвящённый хоккейному клубу «Трактор». Константин призвал болельщиков отращивать бороды и выкладывать фотографии с ними в свои социальные сети с хэштегом #бороданадежды. Пятёрка лучших по итогам данного флешмоба получит ценные призы, главным из которых будет майка с автографами всех игроков команды.

По словам Устьянцева, он перестал бриться «на фарт» с 1 января 2020 года. За это время «Трактор» исправно набирал очки в каждом из проведённых матчей, став одной из лучших команд на старте нового года.

«Плей-офф для „Трактора“ уже давно наступил, оступаться нельзя. Данным флешмобом хочется привлечь внимание публики, сплотить болельщиков и поддержать команду. Шанс попасть в восьмёрку небольшой, но он есть, и пока клуб не потеряет даже теоретические возможности на попадание в плей-офф, я буду растить усы и бороду, к чему всех вас и призываю. Как известно, надежда умирает последней», — рассказал телеведущий.

В настоящий момент «Трактор» занимает 11-е место в Восточной конференции, отставание от восьмого места составляет 7 очков. Впереди у «чёрно-белых» трёхматчевая выездная серия, в которой он уже сегодня, 21 января, встретится с новосибирской «Сибирью», затем екатеринбургским «Автомобилистом» и московским «Спартаком».

Для того, чтобы принять участие в флешмобе необходимо:

Сделать фото с бородой (она не обязательно должна быть настоящей, вы можете проявить фантазию, поэтому в конкурсе могут принять участие в т. ч. девушки) и выложить его в социальные сети с хэштегом #бороданадежды; Подписаться на аккаунт в Инстаграме или ВКонтакте, поставить лайк этой записи и написать в комментариях «Участвую во флешмобе #бороданадежды»; Сохранить фото с хэштегом на своей странице до конца флешмоба. Сроки проведения с 21 января по 27 февраля.

Четвёркой счастливчиков, которые получат ценные призы, станут авторы самых популярных фотографий, размещенных под хэштегом #бороданадежды в Инстаграме или ВКонтакте. Пятый победитель получит главный приз — майку с автографами игроков.