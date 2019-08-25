«Сибирь» заняла третье место на мемориале Ивана Ромазана

В Магнитогорске завершилась первая финальная игра предсезонного турнира.

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Сегодня днем, 25 августа в Магнитогорске состоялся первый финальный матч традиционного предсезонного турнира — мемориала Ивана Харитоновича Ромазана. В Игре встретились «Куньлунь Ред Стар» из Пекина и «Сибирь» из Новосибирска.

Стоит отметить, что это был двухсотый матч розыгрыша турнира в Магнитогорске. И эту знаменательную игру можно назвать триумфом защитников. Ведь все забитые шайбы были именно от игроков обороны обеих команд.

По ходу всего матча обе команды очень много удалялись. Несколько нарушений численного состава, подножки, толчки, и многое другое. Началась череда удалений с игрока «Куньлуня» Спенсера Фу, который на седьмой минуте матча был отправлен в раздевалку до конца игры за атаку в область головы и шеи. Но можно отметить вратарей команд, которые не пропускали шайбы в неравных составах.

Первый гол был заброшен лишь на экваторе матча защитником «Сибири» Андреем Ермаковым. В третьем периоде новосибирцы, благодаря Александру Логинову увеличили преимущество до двух заброшенных шайб. Но почти моментально «Куньлунь Ред Стар» ответил им своим голом. При этом они не смогли сравнять счет и довести игру до овер-тайма.

«Сибирь» выиграла матч со счетом 2:1 и завоевала третье место мемориала Ромазана.

Напомним, что сегодня состоится финальный матч предсезонного турнира в Магнитогорске. В нем сойдутся две южноуральские команды: «Трактор» и «Металлург».

Прямую трансляцию «южноуральского дерби» можно посмотреть на 1obl.tv и на телеканале ОТВ. Начало матча в 17:00.