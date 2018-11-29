/ КХЛ. «Трактор» против гостей из Дальнего Востока. Текстовая трансляция

«Черно-белые» во второй раз в сезоне встретятся с «Адмиралом».

2:1

ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 49-51 ; Броски в створ: 23-27 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 30-25 ; Блокированные броски: 13-13 ; Силовые приемы: 16-19 ; Время в атаке: 11:22-13:21 ; Штраф: 13-11.



Статистика 3-го периода: Броски: 16-15; Броски в створ: 7-5; Голы: 1-0; Вбрасывания: 12-7; Блокированные броски: 3-4; Силовые приемы: 4-7; Штраф: 9-9.



КОНЕЦ МАТЧА.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

60 мин — Не удается вывести шайбу игрокам «Трактора». Бросок и добивание гостей, Демченко на месте. После этого, шайба выходит из зоны. После вбрасывания, следует очередной бросок, Демченко прижимает шайбу.

ПУСТЫЕ ВОРОТА У ГОСТЕЙ.

59 мин — Выходит шайба из зоны хозяев. Пока не удается хоккеистам «Адмирала» финальный штурм.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

«АДМИРАЛ» ВЗЯЛ ТРИДЦАТИСЕКУНДНЫЙ ПЕРЕРЫВ.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Пол Щехура, команда «Трактор».

58 мин — На последних минутах удалился Пол Щехура.

«АДМИРАЛ» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

57 мин — Расставились в зоне челябинцы. Бросок, на месте Серебряков.

56 мин — Пока не удается реализовать удаление хозяевам.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Иван Мищенко, команда «Адмирал».

55 мин — Кравцов мог делать счет 3:1, но нарушают на нем правила гости. Удаление у «Адмирала».

54 мин — Гости попытались организовать свою атаку, но защитники челябинцев надежны.

53 мин — С шайбой игроки «Трактора». Бросок Кристиана Томаса заблокирован защитником гостей.

52 мин — Бросок Александа Шарова по воротам попадает в игрока «Адмирала». Шайба, таким образом, идет выше ворот.

51 мин — Бросок Антона Глинкина из-под защитника, Серебряков в игре.

50 мин — Еще одна атака гостей, но шайба вышла из зону челябинцев.

49 мин — Атака гостей продолжается. Только после неточного паса, челябинцы смогли заполучить шайбу.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

48 мин — Атака гостей. Бросок Угольникова, шайба чудом не пересекает линию ворот

47 мин — Бросок Захарчука, Демченко отражает.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Кристиан Томас, команда «Трактор».

47 мин — Гости, а атаке, и игрок «Трактора» допускает нарушение правил.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За драку наказаны: Кирилл Дьяков, команда «Адмирал» и Данил Губарев, команда «Трактор».

46 мин — Конфликт Дьякова и Губарева из второго периода продолжился в третьем, игроки схлестнулись в кулачном бою.

45 мин — Наброс на ворота от Игоря Полыгалова, Серебряков останавливает игру.

Никита Никитин, заблокировал бросок. Игрок не сразу поднялся со льда и, минуя скамейку, сразу ушел в раздевалку.

44 мин — Гости в зоне «Трактора». наброс идет мимо ворот.

43 мин — Попытка атаки от хозяев, но шайба вышла из зоны.

«АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Виталий Кравцов, команда «Трактор».

42 мин — Антон Глинкин, отдает пас на Виталия Кравцова, который с близкого расстояния, делает счет 2:1!

УДАЛЕНИЕ. За опасный силовой прием, на 2 минуты удален Василий Стрельцов, команда «Адмирал».

41 мин — Стартовое вбрасывание третьего периода за игроками «Трактора», которые тут же идут в атаку, но теряют игровой снаряд.

Статистика 2-го периода: Броски: 18−22; Броски в створ: 9−14; Голы: 1−0; Вбрасывания: 10−10; Блокированные броски: 6−5; Силовые приемы: 5−7; Штраф: 0−0.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Игра в зоне гостей, бросок Ника Бейлена, шайба после рикошета ушла мимо, Ответ «Адмирала». Стрельцов, бросал, Демченко на месте.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Неприятный рикошет, но вратарь «черно-белых» справляется с ним. Затем, в ответной атаке, Полыгалов бросал после паса от Глинкина, но на месте вратарь гостей.

38 мин — Бросок Глеба Зайцева, Демченко на месте.

37 мин — Опасно у ворот Василия Демченко. Момент нейтрализован, после чего идет небольшая стычка в средней зоне.

36 мин — Опасно у ворот Демченко, но ошибка от гостей, и Никита Никитин выбрасывает игровой снаряд на проброс.

35 мин — Ответ «Адмирала» успешно нейтрализован челябицами.

34 мин — Атака челябинцев. Вброс по флангу, бросок, Серебряков отражает шайбу.

33 мин — Равная игра от обеих команд, без опасных моментов.

32 мин — Выход «моряков» к воротам Демченко, бросок, шайба в ловушке у нашего вратаря.

31 мин — Наброс на ворота. Видит его Никита Серебряков, и без труда забирает шайбу в ловушку.

30 мин — Выход два в два от челябинцев отсановлен игроками дальневосточной команды.

29 мин — Бросот игрока «Трактора», шайба попадает в шею игроку гостей, игра остановлена.

27 мин — Активно играют хозяева площадки. «Черно-белым» удалось поддавить гостей, но до гола пока что дело не дошло.

26 мин — Ответная атака гостей, Демченко в игре.

25 мин — Серия атак от игроков «Трактора», но пока что надежен Серебряков.

24 мин — Попытка «черно-белых» начать атаку, высоско прессингуют гости.

23 мин — В атаке челябинцы. Данила Губарев, отдал сильный пас на партнера, шайба ушла за пределы площадки.

ГОЛ! Шайбу забросил Антон Глинкин, команда «Трактор».

22 мин — Проход Виталия Кравцова, эффектный финт, но не деат себя переиграть защитник гостей. В следующей атаке, челябинцы разыграли комбинацию, и Антон Глинкин, с переачи Игоря Полыгалова сравнивает счет!

21 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Адмирала».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 15−14; Броски в створ: 7−8; Голы: 0−1; Вбрасывания: 8−8; Блокированные броски: 4−4; Силовые приемы: 7−5; Время в атаке: 03:20—04:00; Штраф: 4−2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Выход один на один от игрока «Алмирала» Кирилл Воронина на последних секундах, Демченко спасает.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — С шайбой гости. Проход Сергея Конькова, и игра вновь в зоне хозяв.

18 мин — Расставились гости в зоне, но пока что игра идет у бортов.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Райан Стоа, команда «Трактор»

17 мин — Выход 3 в 2 от первого звена. Бросок, но шайба заблокирована. Более того, итогом атаки стал фол в нападении.

16 мин — После серии опасных моментов игра вновь стала проходить с минимумом борьбы.

15 мин — Классный розыгрыш в зоне «Адмирала», но итоговый бросок приходится выше ворот.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Войтек Полак, команда «Адмирал»

14 мин — Атака гостей. Подставлена клюшка Адама Полака, и «Адмирал» открывает счет.

13 мин — Атака «Трактора». Бросок Егора Дугина, вновь надежен Никита Серебряков.

12 мин — Бросок с дальней дистанции от Дмитрия Алексеева, на месте Серебряков.

11 мин — Активная игра от обеих команд, но пока нет моментов.

10 мин — Конт-рвыпад гостей успешно заблокирован.

«АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

9 мин — В атаке «Трактор». Серия бросков, но пока нет гола.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Карел Кубат, команда «Адмирал».

8 мин — Опасный момент у ворот «Адмирала». Гола нет, но зато фол на Кристиане Томасе, и хозяева играют в большинстве.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

7 мин — Перехват от Игоря Полыгалова, выход один на один, но не удалось игроку челябинцев переиграть Никиты Серебрякова.

6 мин — «Моряки» разыгрывали шайбу в зоне «черно-белых», но пока что нашим игрокам удалось отбиться.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника на борт, на 2 минуты удален Александр Шаров, команда «Трактор».

Жесткий силовой прием от Александра Шарова на Карле Кубате. Игрок гостей не сразу пришел в себя, и судьи решили удалить Шарова.

5 мин — Перевели челябинцы шайбу в зону «Адмирала», и только с помощью проброса смогли вынести ее гости.

4 мин — Агрессивнее стал играть «Адмирал». Сейчас гости больше играют с шайбой.

3 мин — Гости с шайбой. Через вброс они входят в зону челябинцев, но после борьбы у борта шайба возвращается в зону гостей.

2 мин — Игроки «Трактора» с шайбой, однако следует перехват от игрока «Адмирала», и Владимир Бутузов бросил по воротам после сольного прохода. Василий Демченко в игре.

1 мин — Стратовое вбрасывание за игроками «Трактора». Челябинцы вошли в зону, далее следует бросок Кристиана Томаса, который был заблокирован игроком гостей.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед, матч начнется совсем скоро.

Стартовые составы команд на сегодняшний матч. И самое главное, что стоит упомянуть — возвращение на лед Пола Щехуры! Надеемся, что канадец полностью восстановился от своей травмы и достойно покажет себя на льду.

У соперников выделим братьев Стрельцовых, Василия и Александра, а также Степана Захарчука, которого, скорее всего, ждет «горяий» прием от челябинских болльщиков.

Добрый день, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 29 ноября, челябинский «Трактор» продолжит серию домашних матчей. На этот раз команда Алексея Тертышного встретится с «Адмиралом» из Владивостока. Команды уже играли между собой в этом сезоне, и тогда, 7 октябя, с разгромным счетом 7:2 победу одержали именно челябинские хоккеисты. Надеемся, что «черно-белые» уже оправились от обидного воскресного поражения, и с новыми силами готовы вновь обыграть дальневосточную команду.