/ Из Сочи в Челябинск. «Трактор» подписал 33-летнего нападающего

Соглашение в Евгением Лапенковым рассчитано на один сезон.

Челябинский «Трактор» усилился нападающим Евгением Лапенковым. 33-летний форвард перешел к черно-белым из сочинского «Сочи». Соглашение рассчитано на один сезон.

В каждой команде Лапенков выполнял большой объем черновой работы, агрессивно лез на пятак и на полную использовал свои внушительные габариты. — представили нового хоккеиста в отделе информации и PR хоккейного клуба «Трактор».

Как сообщают спортивные издания, подписание форварда стало возможным после получения денежной компенсации за переход Алексея Кручинина в питерский СКА.

Это уже не первый раз, когда Лапенков играет на Урале, по ходу карьеры он выступал за екатеринбургский «Автомобилист». В прошедшем сезоне 33-летний форвард играл за «Сочи», там он набрал 27 (9+18) очков в 55 матчах. Всего в КХЛ он провел 524 матча с 256 (103+153) очками в активе.