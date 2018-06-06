/ Форвард Алексей Кручинин стал игроком петербургского СКА

«Трактор» обменял нападающего на денежную компенсацию.

О новых изменениях в составе ХК «Трактор» стало известно сегодня, 6 июня. Нападающий Алексей Кручинин перешел в СКА. Взамен питерский клуб выплатит денежную компенсацию. По словам руководства «черно-белых», эта сумма позволит пригласить в клуб новых талантливых хоккеистов.

Желаем Алексею Кручинину успехов и удачи в новом клубе. Рады, что как игрок он раскрылся именно в «Тракторе», стал одним из лидеров команды. Но хоккей — это бизнес, денежная компенсация, полученная от СКА при этом обмене, позволяет «Трактору» заключить контракты с двумя новыми игроками. В нашем финансовом состоянии это очень немаловажно для увеличения длины скамейки в предстоящем сезоне. — прокомментировал переход форварда генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Напомним, что Алексей Кручинин — воспитанник петербургского хоккея. В «Трактор» он перешел из ярославского «Локомотива».

В прошедшем сезоне нападающий провел 68 матчей, набрав 34 очка.

Напомним, ранее стало известно, что Анвар Гатиятулин, тренеровавший «Трактор» в сезоне 2017/2018, перешел тренерский штаб СКА.