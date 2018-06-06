Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.98 +0.05 72.51 +0.07
Челябинск
сейчас
 
+28 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Форвард Алексей Кручинин стал игроком петербургского СКА

Форвард Алексей Кручинин стал игроком петербургского СКА

«Трактор» обменял нападающего на денежную компенсацию.
сегодня в 14:18
  |  Хоккей

О новых изменениях в составе ХК «Трактор» стало известно сегодня, 6 июня. Нападающий Алексей Кручинин перешел в СКА. Взамен питерский клуб выплатит денежную компенсацию. По словам руководства «черно-белых», эта сумма позволит пригласить в клуб новых талантливых хоккеистов.

Желаем Алексею Кручинину успехов и удачи в новом клубе. Рады, что как игрок он раскрылся именно в «Тракторе», стал одним из лидеров команды. Но хоккей — это бизнес, денежная компенсация, полученная от СКА при этом обмене, позволяет «Трактору» заключить контракты с двумя новыми игроками. В нашем финансовом состоянии это очень немаловажно для увеличения длины скамейки в предстоящем сезоне. — прокомментировал переход форварда генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Напомним, что Алексей Кручинин — воспитанник петербургского хоккея. В «Трактор» он перешел из ярославского «Локомотива».

В прошедшем сезоне нападающий провел 68 матчей, набрав 34 очка.

Напомним, ранее стало известно, что Анвар Гатиятулин, тренеровавший «Трактор» в сезоне 2017/2018, перешел тренерский штаб СКА.

Хоккей
Хоккейные эксперты рассуждают о назначении главного тренера «Трактора»
вчера в 12:38
Хоккейные эксперты рассуждают о назначении главного тренера «Трактора»
Хоккей
«Абсолютно хоккейный» Герман Титов возглавил челябинский «Трактор»
04.06.2018
«Абсолютно хоккейный» Герман Титов возглавил челябинский «Трактор»
Хоккей
Хоккейная школа «Трактора» вновь стала лучшей на Урале и в Западной Сибири
29.05.2018
Хоккейная школа «Трактора» вновь стала лучшей на Урале и в Западной Сибири
Хоккей
Известны имена лучших игроков ЧМ по хоккею
22.05.2018
Известны имена лучших игроков ЧМ по хоккею
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Почтальон в Челябинске не доносила пенсии до адресатов
сегодня в 17:18
Почтальон в Челябинске не доносила пенсии до адресатов
Общество
Челябинская пенсионерка отправилась к Владимиру Путину с подарками ручной работы
сегодня в 17:14
Челябинская пенсионерка отправилась к Владимиру Путину с подарками ручной работы
Политика
сегодня в 17:04
Главные проблемы Миасса и политический кризис обсудят на дебатах кандидаты в мэры
Общество
Челябинцы выбирают такси для поездок в торговые комплексы, вокзал и аэропорт
сегодня в 16:57
Челябинцы выбирают такси для поездок в торговые комплексы, вокзал и аэропорт
Общество
Владимиру Путину отправили обращения из Челябинской области
  
сегодня в 16:35
Владимиру Путину отправили обращения из Челябинской области
Общество
84 маленьких участника гонки покорили Тургояк
сегодня в 16:31
84 маленьких участника гонки покорили Тургояк
Общество
Работу 10 управляющих компаний Челябинска признали худшей
сегодня в 16:12
Работу 10 управляющих компаний Челябинска признали худшей
Общество
Родители южноуральских школьников возмущены «новшествами» с раздеванием на ЕГЭ
сегодня в 15:18
Родители южноуральских школьников возмущены «новшествами» с раздеванием на ЕГЭ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6