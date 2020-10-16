«Металлург» закончит домашнюю серию игрой против «Нефтехимика»

«Сталевары» попытаются одержать шестую победу подряд.

Послушать 00:00

В заключительном матче очередной домашней серии «Металлург» на своём льду примет «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча состоится сегодня, 16 октября, в Магнитогорске.



Для команд эта игра станет второй в текущем регулярном чемпионате и второй в октябре. Предыдущая встреча «Магнитки» и «Нефтехимика» состоялась 5 октября в Нижнекамске и закончилась победой магнитогорцев 4:1. Всего в истории КХЛ клубы встречались между собой 39 раз, в 27-ми из которых победы остались за уральцами.

С момента последней игры с нижнекамцами «Металлург» ни разу не проигрывал, доведя свою победную серию до пяти матчей подряд. В последней игре «сталевары» одолели омский «Авангард» со счётом 3:0. «Нефтехимик» же в последних пяти встречах записал на свой счёт две победы. Одна из них случилась 10 октября, в татарстанском дерби со счётом 3:2 в овертайме был обыгран «Ак Барс».

Отметим, что по сообщениям спортивных СМИ сегодня на магнитогорский лёд должен выйти Сергей Мозякин. Для лидера «Металлурга» это будет первый матч за месяц. Также сегодня в основном составе дебютирует молодой нападающий Эдгар Варагян.

Матч «Металлурга» против «Нефтехимика» состоится сегодня, 16 октября, в Магнитогорске. Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ. Время начала игры — 19:00 по челябинскому времени.