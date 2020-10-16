«Металлург» уступил «Нефтехимику» в драматичном матче

Победная серия «сталеваров» подошла к концу после пяти матчей.

Магнитогорский «Металлург» поражением завершил домашнюю серию матчей. В драматичной игре «сталевары» уступили нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 3:4.



Первыми в матче отличились гости. В ворота бывшей команды забил Владимир Галузин, выступавший за «Металлург» в начале прошлого сезона. На гол гостей магнитогорцы ответили шайбой Семёна Кошелева. Затем, во втором периоде Ильдар Шиксатдаров, Марат Хайруллин и Михаил Бякин довели преимущество «Нефтехимика» до трёх шайб, но затем Семён Кошелев и Тэйлор Бек сократили отставание до минимума.

В третьем периоде «Металлург» больше владел игровым преимуществом. За две минуты до конца встречи тренерский штаб «сталеваров» принял решение заменить Василия Кошечкина на шестого полевого игрока, но сравнять счёт «Магнитке» так и не удалось.

Отметим, все свои голы в матче магнитогрцы забили в большинстве. Это поражение завершило победную серию «Металлурга». Она продлилась пять матчей и началась в прошлый понедельник, с победы над «Нефтехимиком» со счётом 4:1. Также «сталевары» завершили трёхматчевую домашнюю серию. Следующая игра магнитогорцев состоится на выезде. В понедельник, 19 октября, в Риге они скрестят клюшки с местным «Динамо».

«Металлург» (Магнитогорск) 3:4 «Нефтехимик» (Нижнекамск) (1:1; 2:3; 0:0)

Голы:

13:12. Владимир Галузин, «Нефтехимик», 0:1

14:58. Семён Кошелев, «Металлург», 1:1

22:24. Ильдар Шиксатдаров, «Нефтехимик», 1:2

24:43. Марат Хайруллин, «Нефтехимик», 1:3

29:38. Михаил Бякин, «Нефтехимик», 1:4

32:21. Семён Кошелев, «Металлург», 2:4

38:14. Тэйлор Бек, «Металлург», 3:4

Статистика матча: Броски: 65-42; Броски в створ: 34-22; Голы: 3-4; Вбрасывания: 26-19; Блокированные броски: 5-13; Силовые приемы: 23-19; Время в атаке: 17:21-05:54; Штраф: 4-6.

Голы и лучшие моменты игры: