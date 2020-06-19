Дмитрий Шешин: «Я очень рад вернуться в родной город»

Новичок «Трактора» поделился эмоциями от возвращения в Челябинск.

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Новобранец челябинского «Трактора» Дмитрий Шешин признался, что рад возвращению в Челябинск, уроженцем которого является хоккеист. По словам игрока, он уже ждёт начала сезона, чтобы впервые сыграть на арене имени Валерия Белоусова.



«Я очень рад вернуться в родной город. Тут мои любимые места, здесь я родился. С нетерпением жду первого домашнего матча, чтобы выйти на лед при челябинских трибунах. Это большой вызов для меня. Если брать только эмоции — то это радость от того, что я возвращаюсь домой»,— сказал Дмитрий Шешин.

Также нападающий рассказал, как именно он узнал об обмене из системы магнитогорского «Металлурга» в «Трактор». Дмитрию Шешину о сделке между магнитогорцами и челябинцами сообщил администратор «молодёжки» «сталеваров».

«Первыми, кому я позвонил после этой новости, были мои родители. Моя мама живет в Магнитогорске, а папа в Челябинске. Теперь после моего переезда мы будем все вместе в одном городе. Я очень рад этому, потому что с отцом мы виделись либо в Магнитогорске, либо, когда я приезжал летом в Челябинск»,— поделился игрок.

Напомним, Дмитрий Шешин стал частью сделки между «Металлургом» и «Трактором». По её результатам в Челябинск отправилась целая группа молодых игроков, в числе которых, помимо Дмитрия Шешина, Павел Дорофеев, Семён Буйван и Глеб Бабинцев. В «Металлург» же перебрался Владислав Сёмин.