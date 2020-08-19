Евгений Кузнецов побрился налысо

Также нападающий, как и другие хоккеисты «Вашингтона», сбрил бакенбарды.

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В необычном образе перед началом игры «Вашингтон Кэпиталс» и «Нью-Йорк Айлендерс» предстал нападающий Евгений Кузнецов. Форвард сбрил волосы на голове, засветив лысину перед началом матча.



На новую причёску «Кузи» обратили внимание фанаты «Вашингтона». В твиттер-аккаунте RMNB появился скриншот с предматчевой церемонии. На нём 92-й номер «Столичных» стоит без шлема, побритый налысо и с выбритыми бакенбардами. Отметим, что на последнее, кроме челябинца, решились и другие игроки «Вашингтона». Так камеры выхватили Александра Овечкина и Илью Ковальчука, которые сбрили кубковую бороду, оставив лишь эспаньолку.

Любители хоккея тут же начали сравнивать Евгения Кузнецова с другими людьми и персонажами поп-культуры без волос на голове. Популярнее всего оказалось сопоставление с персонажем сериала «Во все тяжкие» Уолтером Уайтом, который также был лысым и носил эспаньолку на лице. Сам «Кузя» на послематчевой пресс-конференции в ответ на просьбу объяснить новый имидж ограничился лаконичным ответом.

«Всё, что происходит в команде, должно оставаться в команде», — заявил Евгений Кузнецов.

Любители хоккея также предположили, что на сбривание волос и бакенбард игроки «Кэпиталс» решились, чтобы привлечь удачу. Напомним, перед началом встречи с «Айлендерс» «Вашингтон» уступал в серии до 4 побед со счётом 0:3. Отметим, что последний матч «Кэпиталс» выиграли. На счету Евгения Кузнецова гол и результативная передача, двумя шайбами отличился Александр Овечкин. Счёт в противостоянии стал 1:3.