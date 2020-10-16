Евгений Кузнецов прервал собственную стрижку, чтобы дать фанату автограф

Эпизод произошёл в одном из вашингтонских барбершопов.

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Забавная история произошла с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» и воспитанником челябинского «Трактора» Евгением Кузнецовым. Хоккеист прервал стрижку, чтобы расписаться на футболке юного болельщика.



Эпизод случился накануне в барбершопе «Бородатый козёл», который расположен недалеко от тренировочной базы «столичных». Челябинец остался в Вашингтоне, где готовится к новому сезону НХЛ. Евгений Кузнецов пришёл туда на стрижку и не отказал молодому болельщику в автографе. Момент запечатлели сотрудники барбершопа, а после фотография появилась на странице заведения в Instagram.

«Евгений Кузнецов из „Вашингтон Кэпиталз“ делает перерыв в стрижке, чтобы дать автограф молодому поклоннику. Что за парень!»— гласит подпись к фотографии.

Отметим, по информации спортивных СМИ, с 15 октября команды НХЛ могут открывать тренировочные лагеря. В них будут добровольно заниматься группы до 12 человек. Напомним, в минувшем плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» вылетел в первом раунде, проиграв серию «Нью-Йорк Айлендерс». Во время тех матчей Евгений Кузнецов побрился налысо.