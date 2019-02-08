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/ Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил впервые за восемь матчей

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил впервые за восемь матчей

Шайба челябинца помогла «Пантерам» обыграть «Питтсбург».
сегодня в 16:22
  |  Хоккей

Челябинец Евгений Дадонов, выступающий за «Флориду Пантерз», прервал восьмиматчевую серию без голов шайбой в ворота «Питтсбург Пингвинз». Российский нападающий открыл счет в матче, забросив шайбу в большинстве.

Ключевым моментом в забитой шайбе стал правильный выбор позиции в атаке. Именно расположение возле открытого угла ворот позволило Евгению Дадонову первым поймать отскок от борта за воротами и отправить шайбу в ворота. «Помог» Дадонову и вратарь «Питтсбурга», который слишком далеко выкатился из ворот.

Всего в этом матче Евгений Дадонов провел на льду 17 минут и 43 секунды, нанес 4 броска в створ и совершил 1 силовой прием, допустив 1 потерю шайбы.

В 52 играх сезона в активе Дадонова 42 очка, при общем показателе полезности «-12». Отметим, что встреча «Флориды» и «Питтсбурга» закончилась победой «Пантер» в овертайме со счетом 3:2.

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