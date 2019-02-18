/ «Трактор» продолжает выездную серию в матче против «Динамо»

Текстовая трансляция матча из Москвы.

0:1

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 71−27; Броски в створ: 36−13; Голы: 0−1; Вбрасывания: 26−28; Блокированные броски: 6−18; Силовые приемы: 21−15; Время в атаке: 16:47—06:09; Штраф: 4−12.

КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика 3-го периода: Броски: 24−13; Броски в створ: 12−6; Голы: 0−1; Вбрасывания: 10−5; Блокированные броски: 2−5; Силовые приемы: 3−4; Время в атаке: 05:37—03:19; Штраф: 0−4.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Последние секунды периода. Вбрасывание выиграно хоккеистами «Трактора», после чего шайбу выводят из зоны.

60 мин — Продолжают атаковать «бело-голубые». Бросок низом совершает Макаров, Судницин в игре.

60 мин — Москвичи закрепились в атаке. Перепасовка и череда рикошетов, Судницин надежен.

ПУСТЫЕ ВОРОТА У «ДИНАМО».

ТАЙМ-АУТ, КОМАНДА «ДИНАМО».

59 мин — С шайбой «бело-голубые», но следует ошибка в средней и игровой снаряд переходит к «Трактору».

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Бергстрем отдавал пас на одиноко стоящего Дугина. Бросок — мимо ворот.

56 мин — Йонас Энлунд переиграл защитника «Динамо» и выкатывался на ворота, но приехавший в оборону Дмитрий Кагарлицкий не позволил ему нанести бросок.

55 мин — Контролируют шайбу челябинцы в зоне москвичей, но следует ошибка и шайба выходит из зоны «Динамо».

54 мин — После пропущенной шайбы «Динамо» сразу бросилось в атаку. Бросок и добивание, но Александр Судницин не дает шайбе залете в ворота.

ГОЛ! Шайбу забросил Антон Глинкин, команда «Трактор».

53 мин — Атакуют челябинцы. Опасная передача и Антон Глинкин замыкает ее, открывая счет в матче!

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

52 мин — Динамовцы продолжают позиционную атаку. Передача перехвачена игроком «Трактора», шайба выведена из зоны.

51 мин — Очередное большинство «бело-голубых». Бросок и попытка добывания, защита челябинцев надежна. Затем еще один бросок низом, который проходит рядом со штангой.

УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока, не владеющего шайбой на 2 минуты удален Семен Кокуев, команда «Трактор».

50 мин — Александр Шаров наносил бросок с линии пятачка, Еременко тащит. Опасный момент в контратаке был и у «Динамо», но Александр Судницин выручает челябинцев.

49 мин — Виталий Кравцов бросает из-под игрока, Еременко надежен.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

48 мин — Продолжают атаковать хозяева поля. Илья Никулин набрасывал на ворота, но Марсель Шолохов перехватывает и отбрасывает игровой снаряд.

47 мин — Просторельный пас на пятачок. Юусо Хиетанен подставлял клюшку, но был «накрыт» Игорем Исаевым.

47 мин — Большинство «Динамо». Позиционная атака. Мощный бросок Никулина попадает в ноги игрока обороны «Трактора».

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко понятой клюшкой на 2 минуты наказан Семен Кокуев, команда «Трактор».

46 мин — Шипачев выкатывался к воротам Судницина, но был остановлен Никитой Хлыстовым. В ответ Александр Рыбаков набрасывал на ворота Еременко от синей линии, вратарь «Динамо» в игре.

45 мин — Контратака челябинцев. Александр Шаров и Антон Глинкин выкатывались 2 в 1, Александр отпасовал Антону, но преградой для передачи стала клюшка соперника.

44 мин — Игра в зоне «Трактора». Челябинцы вывели шайбу, но она тут же досталась обратно динамовцам. Затем Илья Никулин бросал от синей линии, Судницин в очередной раз вступает в игру.

43 мин — Аслан Раисов набрасывает от синей линии, вновь Судницин вступает в игру.

42 мин — Наброс Патрика Закриссона на ворота челябинцев, Судницин в игре. Ответная атака. Ник Бэйлена бросает верхом — выше ворот.

41 мин — Вбрасывание выиграли игроки «Трактора».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 30−7; Броски в створ: 18−3; Голы: 0−0; Вбрасывания: 10−15; Блокированные броски: 2−7; Силовые приемы: 12−2; Время в атаке: 07:39—01:16; Штраф: 4−8.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — На последней минуте периода «Трактор» провел атаку. Два момента у ворот Еременко от челябинцев, но они не привели ни к чему опасному.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Илья Никулин пытался начать очередное наступление динамовцев, но вместо этого получился проброс.

38 мин — Продолжают атаковать «Бело-голубые», но защитникам «Трактора» удается сместить игру к бортам.

37 мин — «Динамо» в атаке. Виталий Меньшиков пасовал на Аслана Раисова, но последний не увидел не выкатившегося из зоны челябинцев игрока. Это положение «вне игры».

36 мин — Кристиан Томас входит в зону хозяев и наносит бросок в створ с дальней дистанции. Александр Еременко без труда отражает.

35 мин — Момент у Губарева и Кокуева! Выкатившийся со скамейки штрафников Данил получил шайбу, но не смог вовремя отдать пас и был заблокирован Ильей Никулиным.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

34 мин — Большинство москвичей продолжается. Кагарлицкий пасовал на пятачок, но пас не прошел и шайба вышла из зоны челябинцев.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За грубость на 2 минуты наказаны Алексей Петров, команда «Трактор» и Владимир Брюквин, команда «Динамо».

После остановки игры на пятачке «Трактора» возникает серия потасовок. Алексей Петров и Илья Карпухин сошлись в бою с Патриком Закриссоном и Михалом Чайковски и Владимиром Брюквиным. В результате Петров и Брюквин удалены на 2 минуты за грубость.

33 мин — Атакуют «бело-голубые». Опасная передача Закриссона на Игоря Макарова, последний не попал по шайбе.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты наказан Данил Губарев, команда «Трактор».

32 мин — Регулярно атакуют динамовцы. Мощный бросок Кагарлицкого и вновь, Александр Судницин тащит «Трактор», но Данил Губарев нарушает правила на Илье Никулине.

31 мин — «Трактор» выше в редкую во втором периоде атаку, но к опасным моментам вылазка на воротам Еременко не привела.

30 мин — Опасно у ворот Судницина. Михал Чайковски получил пас из-за ворот и бросил от синей, Судницин в очередной раз демонстрирует надежную игру.

29 мин — В дальний угол мощно заряжал Шипачев, но Судницин уверенно играет ловушкой.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

28 мин — Продолжают москвичи атаковать. Андрей Миронов наносил мощный бросок — мимо ворот.

27 мин — «Динамо» в атаке. Бросок, шайба попадет в защитника челябинцев.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой по рукам на 2 минуты наказан Антон Глинкин, команда «Трактор».

26 мин — Вадим Шипачев оставлял шайбу на открытом льду для Дмитрия Кагарлицкого, но последний был закрыт нашим защитником.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

25 мин — Серия опасных моментов от москвичей, Судницин надежен.

«ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

25 мин — «Бело-голубые» в атаке. Бросок, шайба летит выше.

24 мин — Опасный бросок со средней дистанции от Патрика Закриссона, Судницин фиксирует шайбу.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Кристиан Томас, команда «Трактор».

23 мин — «Трактор» в большинстве, но следует ошибка и Дмитрий Кагарлицкий выходит 1 на 1 с Суднициным. Александр выручает, а затем Кристиан Томас нарушает правила.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты удален Виталий Меньшиков, команда «Динамо».

22 мин — Динамовцы провели неприятную для «Трактора» атаку, Судницин надежен.

21 мин — Стартовое вбрасывание второго периода за игрокам «Трактора».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 16−7; Броски в створ: 5−4; Голы: 0−0; Вбрасывания: 6−8; Блокированные броски: 2−6; Силовые приемы: 6−9; Время в атаке: 03:31—01:34; Штраф: 0−0

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — «Бело-голубые» проводят атаку. Опасный момент у ворот Судницина, голкипер отражает.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Александр Шаров вбросил шайбу в зону хозяев, но не было вариантов продолжения атаки, поэтому игровой снаряд достался игрокам московской команды.

18 мин — Бросок Кристиана Томаса, шайба летит слишком высоко, поскольку попадает в клюшку защитника «Динамо».

17 мин — Губарев дважды бросал по воротам «Динамо», голкипер москвичей в игре.

16 мин — «Динамо» проводит атаку. Вадим Шипачев отдавал пас на Микса Индрашиса. Последний решил сделать пас, но попал в конек защитника «Трактора».

14 мин — «Бело-голубые» продолжают атаковать. Затем шайба достается Никите Хлыстову, который выбрасывал ее из зоны. После рикошета от заградительного стекла игровой снаряд улетает на трибуны.

13 мин — Бросал по воротам Судницина Артем Волков, но попал в партнера по команде.

12 мин — Микс Индрашис отдавал опасный пас, но у его одноклубника сорвался бросок. Шайба досталась Антону Глинкин, который принял решение отбросить ее в зону хозяев.

11 мин — «Динамо» в атаке. Михал Чайковски заигрался на синей линии, лайнсмен определил положение «вне игры».

10 мин — Челябинцы начинают атаку. Йонас Энлунд отдавал пас на Игоря Полыгалова, но судья зафиксировал проброс.

9 мин — Обороняются хоккеисты «Трактора». Затем следует ошибка в передаче от игрока москвичей и Данила Губарев выводи шайбу в атаку. Там с близкой бросал Егор Дугин, Еременко в игре.

8 мин — Москвичи попытались начать атаку, но не было вариантов для передачи, поэтому хоккеисты «Динамо» не могли войти в зону челябинцев.

7 мин — Опасно ворот Александра Еременко! Дважды бросал Марсель Шолохов, но голкипер «бело-голубых» в игре. Затем Йонас Энлунд бросал от синей линии, шайба заблокирована и отправлена на проброс игроком «Динамо».

6 мин — Ошибка игрока москвичей Андрея Миронова с своей зоне чуть было не привела к опасному моменту, но другой оборонец динамовцев нейтрализовал момент.

5 мин — «Динамо» в атаке. Москвичи контролируют шайбу и Дмитрий Кагарлицкий бросает низом. Судницин в игре.

4 мин — И вновь челябинцы вбрасывают шайбу в зону, где следует борьба у борта.

3 мин — Артем Бородкин и Игорь Исаев разгоняют атаку «Трактора». Затем Егор Дугин отдает пас на Марселя Шолохова, но шайба переходит к динамовцам.

2 мин — «Бело-голубые» начинали атаку, но были остановлены Алексеем Петровым, который отправил шайбу в зоне москвичей.

1 мин — Теперь уже атакует «Динамо». Неприятный момент у ворот Александра Судницина, после рикошета от лицевого борта, но вратарь «Трактора» реагирует.

1 мин — Стартовое вбрасывание матча за игроками «Трактора». Челябинцы тут же пошли в атаку, где завязалась борьба у лицевого борта.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России.

Составы команд на игру. До начала — чуть меньше получаса.

Добрый вечер всем любителям хоккея! Сегодня, 18 февраля челябинский «Трактор» продолжает последнюю выездную серию сезона. В соперниках у «черно-белых» — московское «Динамо».

Да, у челябинцев не складывается концовка сезона. Команда проиграла 4 последних игры и рискует вылететь из зоны плей-офф. Но это не повод расстраиваться и клеймить команды, ведь настоящие болельщики остаются со своим любимым клубом до конца.

Удастся ли «Трактору» наконец прервать серию неудач? Узнаем сегодня, в 21:30 по местному времени.