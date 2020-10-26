«Металлург» примет на своём льду нижегородское «Торпедо»

«Сталевары» начинают домашнюю серию перед паузой на Евротур.

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В Магнитогорск после двухматчевого турне вернулся местный «Металлург». Команда Ильи Воробьёва сегодня, 26 октября, на своём льду примет нижегородское «Торпедо». Для команд эта игра станет второй в текущем сезоне.



Предыдущий матч «Металлурга» против «Торпедо» также прошёл в Магнитогорске и закончился победой «стелеваров» — 3:1. Всего в рамках КХЛ «Магнитка» и «Торпедо» сыграли 29 очных встреч, 21 из которых осталась за «лисами». Добавим, что в последних пяти играх у нижегородцев две победы — против трёх побед за тот же отрезок у магнитогорцев.

Потихоньку в стан «Металлурга» возвращаются игроки и тренеры, пропускавшие игры из-за коронавируса. Так, по словам директора команды Сергея Ласькова, уже в понедельник хоккеистов на игру выведет Илья Воробьёв, который провёл последние две недели на карантине. Кроме того, отрицательные результаты тестов получили нападающие Николай Прохоркин и Богдан Потехин, они приступают к реабилитации.

«Второй анализ у Ильи Петровича отрицательный, поэтому он заступает на тренерский мостик и уже сегодня проведет тренировку команды. Второй анализ был сдан вчера. Тренер вратарей Клемен Мохорич тоже приступает к работе»,— цитирует Сергея Ласькова ТАСС.

Встреча «Торпедо» и «Металлурга» состоится сегодня, 26 октября, в 19:00 по челябинскому времени. Матч в прямом эфире на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ покажет медиахолдинг «Первый областной».