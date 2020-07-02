«Металлург» подписал контракт с тренером по общефизической подготовке

В активе Дениса Коротышева — работа в сборной России и СКА.

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Тренерский штаб магнитогорского «Металлурга» пополнил Денис Коротышев. Специалист займётся общефизической подготовкой «сталеваров». Об этом сегодня, 2 июля, «Первому областному» рассказали в пресс-службе «Магнитки».



«Тренерский штаб „Металлурга“ пополнил Денис Коротышев. С красным дипломом окончил Военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге, затем получил второе высшее образование в Академии государственной службы Екатеринбурга. Мастер спорта по спортивному многоборью. Тренерскую карьеру в спорте начал в 2004 году. С 2016 по 2020 год работал тренером по индивидуальной физической подготовке в СКА. Преподаватель школы Павла Дацюка»,— прокомментировали назначение в пресс-службе «сталеваров».

По сообщениям инсайдеров, в задачи Дениса Коротышева будет входить работа над физическим состоянием отдельных игроков. В частности специалист будет отвечать за подготовку Сергея Плотникова, который пополнил состав «Металлурга» в это межсезонье.

Отметим, что в активе Дениса Коротышева — работа в составе национальной сборной России на Кубке Мира 2016, чемпионатах мира 2018 и 2019 годов, а также на Олимпийских играх 2018 года. Кроме тго, специалист в составе СКА становился обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России 2017.

Напомним, главным тренером «Металлурга» является Илья Воробьёв. Также наставниками команды являются Александр Гольц, который отвечает за атакующий действия, Фредерик Стиллман, в задачи которого входит подготовка игроков обороны и Клемен Мохорич, работающий с голкиперами..