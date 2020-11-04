Сергей Телегин назван лучшим новичком прошедшей игровой недели КХЛ

Защитник «Трактора» не завершил ни один из трёх матчей с отрицательным показателем полезности.

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Защитник «Трактора» Сергей Телегин признан одним из лучших игроков девятой игровой недели КХЛ. Хоккеист челябинской команды вошёл в четвёрку спортсменов, которых по итогам каждой недели определяет специальная комиссия Лиги.



Сергей Телегин были признан лучшим новичком минувшей игровой недели. В пресс-службе Континентальной Хоккейной Лиги подчеркнули, что на это звание номинируется игроки от 1999 года рождения, которые в предыдущих сезонах провели не более 20 игр.

«Лучшим новичком признан защитник Сергей Телегин, одержавший вместе с командой две победы в трёх матчах недели. Гол в матче против рижского „Динамо“ стал для 20-летнего защитника вторым в КХЛ. Телегин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе „+1“, в среднем проводил на льду 14 минут 18 секунд, провёл 6 силовых приёмов и заблокировал 2 броска соперников»,— добавили в пресс-службе КХЛ.

Вместе с Сергеем Телегиным в список лучших попали вратарь «Витязя» Антон Тодыков, защитник «Локомотива» Масксим Осипов и нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен. Их статистические успехи также были оценены комиссией.

Сергей Телегин стал не первым защитником «Трактора» попавшим в символический список. Ранее, по итогам седьмой игровой недели, комиссия назвала лучшим игроком обороны Лоуренса Пилута. Также в тот топ попал нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов.

Отметим, что сейчас чемпионат КХЛ отправился на недельную паузу. В это время, с 5 по 8 ноября в Финляндии пройдёт первый этап Евротура — «Кубок Карьяла». Перед паузой челябинская команда расположилась на четвёртом месте в таблице Востока КХЛ, но уступила «Металлургу» в дерби 1:4. Первый матч после возобновления чемпионата «Трактор» вновь сыграет против магнитогорцев. Игра состоится во вторник, 10 ноября, в Челябинске.