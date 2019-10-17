Сергей Мозякин — самый высокооплачиваемый хоккеист в КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал зарплатную ведомость Лиги.

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16 октября на сайте «Спорт-Экспресс» был опубликован список самых высокооплачиваемых хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге. Всего в рейтинг вошли 54 игрока из 10 клубов. Все данные представлены без учета возможных бонусов, которые могут получать хоккеисты. Рейтинг начинался с зарплаты в 70 миллионов рублей.

Первую строчку данного списка занял капитан «Металлурга» из Магнитогорска Сергей Мозякин. За сезон 2019/20 он получит 180 миллионов рублей. Второе место занимает Найджел Доус из «Автомобилиста». Его зарплата будет составлять 150 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров челябинец Данис Зарипов, который играет за казанский «Ак Барс». В его контракте числится сумма в 130 миллионов.

К слову, лидером по количеству «самых зарплатных» игроков стал ЦСКА. В составе московской команды от 70 миллионов рублей получают 13 хоккеистов.

Помимо Сергея Мозякина из «Металлурга» в рейтинг вошли также Виктор Антипин (125 миллионов), Николай Кулемин, Андрей Локтионов, Егор Яковлев (все — 95 миллионов рублей), а также Брэндон Козун (75 миллионов) и Эрик О’Делл (70 миллионов).

Отметим, что с сезона 2020/21 в КХЛ будет введен потолок зарплат. На каждый клуб будет установлен лимит — 900 миллионов рублей, и за пределы этой суммы выходить будет нельзя.

38-летний Сергей Мозякин в сезоне 2019/20 КХЛ сыграл 19 матчей, набрав при этом 12 очков. Он забил 5 шайб и отдал 7 результативных передач.