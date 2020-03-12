Сергей Мозякин продлит контракт с «Металлургом»

Игроку в конце марта исполнится 39 лет.

Послушать 00:00

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин продолжит карьеру игрока в южноуральском клубе. Об этом заявили в пресс-службе «сталеваров».

«В настоящий момент клуб готовит предложение с учетом принятого потолка зарплат КХЛ», — рассказали в «Металлурге».

Отметим, что в конце марта одному из самых результативных форвардов исполнится 39 лет. В прошедшем сезоне он заработал 46 очков, забросив 17 шайб и отдав 29 результативных передач. Всего же в КХЛ он провёл 793 матча, набрав 897 очков.

Сергей Мозякин является олимпийским чемпионом (2018), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), а также двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Также в его активе «серебро» Кубка Гагарина (2011, 2017) и чемпионата мира (2010, 2015). Помимо этого, две бронзы чемпионата мира (2016, 2017).