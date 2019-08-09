Хоккейный сезон для челябинцев откроется фестивалем Traktor Open

Он состоится на площади возле ЛА «Трактор».

Сегодня, 9 августа, в 17:00 начнется традиционный для челябинских хоккейных болельщиков фестиваль «Traktor Open».

Праздник проводится в четвертый раз и традиционно организаторы стараются удивить и порадовать гостей, участников и, непосредственно, самих игроков и тренерский штаб «Трактора».

Программа фестиваля включает в себя развлечения для болельщиков всех возрастов, презентацию полного состава команды, вручение новичкам игровых свитеров, работу игроков «Трактора» в различных развлекательных зонах, концерт и праздничный салют.

Хозяева фестиваля презентуют новую коллекцию атрибутики, а клубная кофейня приготовит жареное мороженое. В завершении вечера будут разыграны 4 литра напитка, приготовленного хоккеистами. Клубный музей в этом году предлагает сыграть в самую умную игру в мире с вопросами о любимой команде – наилучшее развлечение для хоккейных гурманов-интеллектуалов.

На одной из площадок болельщики смогут попасть в виртуальную реальность, укротить быка-родео, забрать на память видеоролик, сделанный в фотозоне.

На самой музыкальной площадке фестиваля будет работать лучший ди-джей «чёрно-белых» – вратарь Василий Демченко.

В семейной зоне юных болельщиков ждут сказочные герои на площадке парка развлечений. Здесь болельщиков будут развлекать клубными танцами, увлекательными лабораториями, а также фокус-покус мастер-классами.

Будет представлена еще одна фотозона с гоночным мотоциклом, профессиональным фотографом и возможностью бесплатной печати фотографии.

«Traktor Open» на своей площадке вместит целый город. Уникальный интерактивный развивающий проект для детей и подростков. Это воссозданная мини-модель российского города, где ребенок изучает профессию и становится мастером через игру. На фестивале юные болельщики смогут познакомиться с профессией врача, спасателя МЧС, а между квестами поиграть в «Веселые старты». В завершении вечера болельщики вместе с хоккеистами смогут создать эксклюзивный парфюм для «Трактора».

Будет презентован первый хоккейный бургер. У гостей фестиваля есть возможность первыми попробовать «TraktorBurger».

Также будет проведен турнир на кросс-фит тренажерах, состязание по армрестлингу, а также можно оценить физический потенциал гостей на силомере. На профессиональном ринге-рейдже фанатов ждут показательные бои тайских боксеров, мастер-классы по джиу-джитсу, боксу и карате, а также спаринги с профессионалами.

Зона фуд-корта на фестивале представит полезные натуральные овощные фрэши, неподалеку расположится гриль-зона с шашлыком и горячими хот-догами, а еще можно будет подкрепиться вкуснейшей пиццей.

Рядом с фуд-кортом – площадка освежающих напитков. Лимонады, квас, холодные морсы на любой вкус и цвет.

Предусмотрена на фестивале и хорошая концертная программа. После 19:00 выступит музыкальная группа «Интонация», а в 21:00 танцевальный ритм задаст «Кар-Мэн». Завершится праздник красивым салютом.