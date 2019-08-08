Определилась легионерская пятерка клуба «Трактор»

Эндрю Кейлоф перешел в челябинский хоккейный клуб.

Сегодня, 8 августа, стало известно, что канадский нападающий Эндрю Кейлоф пополнил состав «Трактора». Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон, и он будет играть под номером 91.

«Пятую легионерскую позицию в «Тракторе» закрыл канадский нападающий Эндрю Кейлоф. Прошлый сезон КХЛ показал уровень мастерства этого хоккеиста, игровые навыки и умение забивать. Мы рассчитываем на Эндрю, уверены, он придаст остроты атакам нашей команды и поможет «Трактору» добиться поставленных целей»,— рассказал Борис Видгоф, президент ХК «Трактор».

Для 28-летнего форварда это будет второй сезон в КХЛ. Прошлый сезон он отыграл за нижегородское «Торпедо», где сыграл 65 игр, включая плей-офф. Кейлоф забил 22 шайбы и отдал 21 результативную передачу.

Первый профессиональный контракт Эндрю Кейлоф подписал в 23 года, переехав в Швецию. Там он дважды завоёвывал серебряные медали (2016, 2017), а в 2018 году стал чемпионом Швеции.

Уже завтра, 9 августа, Кейлоф, как и весь состав ХК «Трактор», примет участие в фестивале «Traktor Open».