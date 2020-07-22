Новый автобус получит ХК «Трактор» перед стартом регулярного чемпионата

Прошлому транспортному средству хоккеистов уже больше 10 лет.

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Хоккейный клуб «Трактор» перед сезоном 2020/21 затеял крупный ребрендинг, впервые за 27 лет. Будет новая форма, в команде составлена программа на ближайшие годы. И если обновляться, то во всем.

Управленческая команда «Трактора» решилась также на смену главного транспортного средства для хоккеистов — клубного автобуса. Прошлому автобусу уже больше 10 лет, его клуб получил еще до создания Континентальной хоккейной лиги. А приобретение нового автобуса стало возможным благодаря большому количеству спонсоров, объединившихся вокруг «черно-белых» и сделавших важный подарок новому коллективу Анвара Гатиятулина.

«В ближайшие недели автобус будет брендирован в соответствии с принятой клубной концепцией и станет одним из дизайнерских якорей в визуализации „Трактора“ на сезон 2020/21», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Но прежний автобус команды будет и дальше функционировать. Он будет использоваться детско-юношескими командами системы «Трактор», а также другими спортивными клубами Челябинской области.

Напомним, что старт регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21 предварительно намечен на 2 сентября. Его начало будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки в стране.