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Власти Челябинска не позволили закрыть хоккейную школу «Мечел»

Юные спортсмены уже приступили к тренировкам.
сегодня в 15:12
  |  Хоккей

Сегодня, 11 сентября, во время аппаратного совещания в администрации Челябинска стало известно о судьбе детской хоккейной школы «Мечел». Спортивное учреждение такого типа оставалось единственным в городе, финансируемым не из бюджета. Теперь ситуация поменялась, начинающие хоккеисты приступили к тренировкам.

По поручению губернатора Челябинской области тренерский и педагогический составы хоккейного клуба «Мечел», ранее работавшие на комбинате, с 1 сентября переведены в муниципальную спортивную школу города. Детско-юношеские команды уже заявлены на первенство России, они приступили к подготовке и участию в турнирах. — заявил в ходе аппаратного совещания начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказал о трудностях в детской хоккейной школе. Два года назад стало известно, что две молодежные команды лишаются финансирования, что приравнивается к их закрытию. К решению проблемы подключились министр спорта Леонид Одер и губернатор Борис Дубровский.

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