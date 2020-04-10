Семья Евгения Малкина сдала анализы на коронавирус

Об этом рассказала жена хоккеиста в социальной сети.

Послушать 00:00

Уроженец Магнитогорска, игрок команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и его жена Анна Кастерова сдали анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом супруга хоккеиста рассказала на своей странице в социальной сети.

Большинство людей сразу забеспокоились и начали расспрашивать супругов, имеется ли у них заболевание. Но жена «Джино» также быстро всех успокоила.

«Для тех, кто волнуется и кто не понял. Мы здоровы, спасибо за беспокойство!», — написала Анна Кастерова.

Отметим, что семья хоккеиста сейчас находится в Майями, США, на самоизоляции. Она рассказала, что у них в данный момент работают лишь продуктовые магазины, аптеки и больницы. И лишний раз они на улицу не выходят.

Напомним, что в Челябинской области также введем режим обязательной самоизоляции, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. По всем вопросам можно обратиться на круглосуточную горячую линию: 8-800-201-41-88.