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Сегодня, 3 июля, Федерация хоккея России объявила итоги чемпионата сезона 2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что при составлении итогов, ФХР и КХЛ был установлен особый порядок определения призеров турнира, где основополагающим является принцип спортивной справедливости. Также обязательно учитывались результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф. Помимо этого принимались в расчет все доступные статистические данные. А положения регламентов лиг в сезоне не имели особого значения при определении победителей и призеров.

«Места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата. Также российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учётом количества очков, набранных в регулярном чемпионате. А российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате», — рассказали в Федерации хоккея России.

Места расположились следующим образом:

  1. ЦСКА

  2. «Ак Барс»/СКА

  3. «Динамо» М

  4. «Сибирь»

  5. «Салават Юлаев»

  6. «Авангард»

  7. «Автомобилист»

  8. «Спартак»

  9. «Локомотив»

  10. «Металлург»

  11. «Витязь»

  12. «Торпедо»

  13. «Нефтехимик»

  14. «Амур»

  15. ХК «Сочи»

  16. «Северсталь»

  17. «Трактор»

  18. «Адмирал»

Таким образом, победителем Чемпионата России по хоккею стал московский ЦСКА. А «Ак Барс» и СКА разделили второе место, так как, по мнению специалистов ФХР, обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. «Бронза» осталась за московским «Динамо».

Челябинский «Трактор» же занял 17-ю строчку итоговой таблицы. Замыкает список лишь «Адмирал» из Владивостока, который не примет участие в сезоне 2020/21.

Отметим, что в Континентальной хоккейной лиге, в которой и определяется чемпион России по хоккею, играют несколько иностранных клубов — «Барыс» из Казахстана, «Йокерит» из Финляндии и «Куньлунь Ред Старс» из КНР. Их в данный список было решено не включать.