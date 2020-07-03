Сегодня, 3 июля, Федерация хоккея России объявила итоги чемпионата сезона 2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Отмечается, что при составлении итогов, ФХР и КХЛ был установлен особый порядок определения призеров турнира, где основополагающим является принцип спортивной справедливости. Также обязательно учитывались результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф. Помимо этого принимались в расчет все доступные статистические данные. А положения регламентов лиг в сезоне не имели особого значения при определении победителей и призеров.
«Места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата. Также российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учётом количества очков, набранных в регулярном чемпионате. А российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате», — рассказали в Федерации хоккея России.
Места расположились следующим образом:
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ЦСКА
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«Ак Барс»/СКА
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«Динамо» М
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«Сибирь»
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«Салават Юлаев»
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«Авангард»
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«Автомобилист»
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«Спартак»
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«Локомотив»
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«Металлург»
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«Витязь»
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«Торпедо»
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«Нефтехимик»
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«Амур»
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ХК «Сочи»
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«Северсталь»
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«Трактор»
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«Адмирал»
Таким образом, победителем Чемпионата России по хоккею стал московский ЦСКА. А «Ак Барс» и СКА разделили второе место, так как, по мнению специалистов ФХР, обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. «Бронза» осталась за московским «Динамо».
Челябинский «Трактор» же занял 17-ю строчку итоговой таблицы. Замыкает список лишь «Адмирал» из Владивостока, который не примет участие в сезоне 2020/21.
Отметим, что в Континентальной хоккейной лиге, в которой и определяется чемпион России по хоккею, играют несколько иностранных клубов — «Барыс» из Казахстана, «Йокерит» из Финляндии и «Куньлунь Ред Старс» из КНР. Их в данный список было решено не включать.