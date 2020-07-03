Чемпионом России по хоккею в сезоне 2019/20 стал московский ЦСКА

В расчет принимались все результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф.

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Сегодня, 3 июля, Федерация хоккея России объявила итоги чемпионата сезона 2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что при составлении итогов, ФХР и КХЛ был установлен особый порядок определения призеров турнира, где основополагающим является принцип спортивной справедливости. Также обязательно учитывались результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф. Помимо этого принимались в расчет все доступные статистические данные. А положения регламентов лиг в сезоне не имели особого значения при определении победителей и призеров.

«Места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата. Также российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учётом количества очков, набранных в регулярном чемпионате. А российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате», — рассказали в Федерации хоккея России.

Места расположились следующим образом:

ЦСКА «Ак Барс»/СКА «Динамо» М «Сибирь» «Салават Юлаев» «Авангард» «Автомобилист» «Спартак» «Локомотив» «Металлург» «Витязь» «Торпедо» «Нефтехимик» «Амур» ХК «Сочи» «Северсталь» «Трактор» «Адмирал»

Таким образом, победителем Чемпионата России по хоккею стал московский ЦСКА. А «Ак Барс» и СКА разделили второе место, так как, по мнению специалистов ФХР, обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. «Бронза» осталась за московским «Динамо».

Челябинский «Трактор» же занял 17-ю строчку итоговой таблицы. Замыкает список лишь «Адмирал» из Владивостока, который не примет участие в сезоне 2020/21.

Отметим, что в Континентальной хоккейной лиге, в которой и определяется чемпион России по хоккею, играют несколько иностранных клубов — «Барыс» из Казахстана, «Йокерит» из Финляндии и «Куньлунь Ред Старс» из КНР. Их в данный список было решено не включать.