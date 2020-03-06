«Сделаем всё, чтобы вернуть болельщиков»: в «Тракторе» прошла пресс-конференция по итогам сезона

На вопросы отвечали главный тренер и первый заместитель гендиректора клуба.

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5 марта в ледовой арене «Трактор» состоялась традиционная пресс-конференция по итогам сезона КХЛ 2019/20. На вопросы журналистов отвечали главный тренер команды Владимир Юрзинов и первый заместитель генерального директора клуба Евгений Иванов.

Первым делом они хотели извиниться перед болельщиками и поблагодарить их за поддержку в столь непростой сезон. Ведь даже в самые сложные матчи команда чувствовала присутствие своих фанатов, которые гнали ее вперёд.

«Считаю, что мы той игрой оттолкнули болельщиков. Мы уже прорабатываем новую политику с отделом маркетинга. Хотели бы, чтобы болельщик видел не только яркое спортивное шоу, но и получал массу приятных удовольствий. В том числе и всевозможные интерактивные площадки для детей. И улучшить систему питания. Также билетная политика. Сделаем все, чтобы вернуть нашего болельщика на арену. Начиная от спортивных результатов, заканчивая всей атмосферой внутри ледовой арены», — рассказал Евгений Иванов, первый заместитель генерального директора ХК «Трактор».

Также он подчеркнул, что основная ошибка проваленного сезона - селекционная работа. Руководство клуба взяло на себя эту вину, По признанию Евгения Иванова, они ошиблись в тех людях, на которых делали ставку.

«Это наша вина, я не обвиняю ни хоккеистов, ни тренерский штаб. Мы этих людей выбрали. Мы делали ставку на своих воспитанников. И это закономерно. Но, к сожалению, те ребята, на кого делали ставку, не оправдали наше доверие. Мы делали серьёзную ставку на вратарскую линию. Но все мы видим, что вратари не дали шанса команде на победу. Лишь в самой концовке чемпионата удалось достигнуть взаимопонимания», — отметил Евгений Иванов.

А вот главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов рассказал, что в системе клуба нужно больше работать с молодыми игроками — представителями команд «Челмет» и «Белые Медведи».

«С игроками надо работать, особенно с молодыми. Я думаю, что надо концентрироваться на следующий сезон с теми хоккеистами, кто будет играть за „Трактор“ в следующем сезоне», — подчеркнул Владимир Юрзинов.

Также спикеры пресс-конференции поделились, что будущее самого Владимира Юрзинова, как и всей команды, не ясно. Ведь состав подбирается под главного тренера, но никто не может сказать, продолжит ли специалист работу в Челябинске. Обо всех изменениях в составе, всей селекционной работе «Трактор» начнёт объявлять по регламенту КХЛ — не раньше 30 апреля.