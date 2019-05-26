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/ Сборная России завоевала бронзу ЧМ-2019

Сборная России завоевала бронзу ЧМ-2019

Подопечные Ильи Воробьева обыграли Чехию в серии буллитов.
сегодня в 21:25
  |  Хоккей

Сборная России по хоккею на мажорной ноте закончила проходящий в Словакии чемпионат мира. Команда Ильи Воробьева в драматичном матче по буллитам переиграла сборную Чехии.

Счет в начале встречи открыл Михаил Григоренко, который подправил бросок Михаила Сергачева. Затем сборная Чехии усилиями Михала Ржепика сравняла счет, а потом и вышла вперед благодаря Доминику Кубалику. Во втором периоде Артем Анисимов с помощью рикошета от клюшки Радко Гудаса восстановил равенство в счете. Основное время матча закончилось со счетом 2:2.

Овертайм не определил победителя. В серии  буллитов на счету российских игроков два точных броска. Отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев. Игроки сборной Чехии не смогли переиграть Андрея Василевского. Таким образом, сборная России завоевала бронзовые медали этого мирового форума.

Россия - Чехия 3:2 (Б) (1:2; 1:0; 0:0)

Голы: 
13:00. Михаил Григоренко, Россия, 1:0
13:41. Михал Ржепик, Чехия, 1:1
18:34. Доминик Кубалик, Чехия, 1:2
20:39. Артем Анисимов, Россия, 2:2
70:00 (Б). Илья Ковальчук, Россия, 3:2

Напомним, чемпионат мира по хоккею завершится сегодня, 26 мая. В финальном матче встретятся сборные Канады и Финляндии.
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Комментарии

Ярослав Дегтярёв
23:01, 26.05.2019
Один Василевский всю игру вытащил
Ольга Бабак
22:45, 26.05.2019
Молодцы
Ирина Францева
22:42, 26.05.2019
Наталья Самарина
21:55, 26.05.2019
Молодцы!!!
Артем Кленин
21:48, 26.05.2019
Елена Веригина
21:40, 26.05.2019
Урааааа!

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