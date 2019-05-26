/ Сборная России завоевала бронзу ЧМ-2019

Подопечные Ильи Воробьева обыграли Чехию в серии буллитов.

Сборная России по хоккею на мажорной ноте закончила проходящий в Словакии чемпионат мира. Команда Ильи Воробьева в драматичном матче по буллитам переиграла сборную Чехии.



Счет в начале встречи открыл Михаил Григоренко, который подправил бросок Михаила Сергачева. Затем сборная Чехии усилиями Михала Ржепика сравняла счет, а потом и вышла вперед благодаря Доминику Кубалику. Во втором периоде Артем Анисимов с помощью рикошета от клюшки Радко Гудаса восстановил равенство в счете. Основное время матча закончилось со счетом 2:2.

Овертайм не определил победителя. В серии буллитов на счету российских игроков два точных броска. Отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев. Игроки сборной Чехии не смогли переиграть Андрея Василевского. Таким образом, сборная России завоевала бронзовые медали этого мирового форума.Россия - Чехия 3:2 (Б) (1:2; 1:0; 0:0)Голы:13:00. Михаил Григоренко, Россия, 1:013:41. Михал Ржепик, Чехия, 1:118:34. Доминик Кубалик, Чехия, 1:220:39. Артем Анисимов, Россия, 2:270:00 (Б). Илья Ковальчук, Россия, 3:2Напомним, чемпионат мира по хоккею завершится сегодня, 26 мая. В финальном матче встретятся сборные Канады и Финляндии.