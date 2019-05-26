/ Сборная России играет за бронзу ЧМ-2019. Текстовая трансляция

Подопечные Ильи Воробьева встретятся с чехами в «утешительном финале».

2:2

ОВЕРТАЙМ.

67 мин — Вновь с шайбой чехи. Ворачек пасовал на Кубалека — Капризов не дал пасу состоятся.

66 мин — Сборная Чехии с шайбой. Хлесткий бросок Яна Коваржа — Василевский в игре. Ответ сборной России. Кучеров был на убойной позиции, не смог он переиграть Ворачека.

65 мин — Овечкин отдает пас на Кузнецова, последнему не дали бросить, но шайба не вышла из зоны атаки.

64 мин — Чехи в атаке, но их оттесняют в угол. Малкин вводит шайбу в зону, в бросок делает Зайцев — выше цели.

63 мин — Хафизуллин идет на пятачок, там к нему подключается Капризов — чехи действуют надежно.

62 мин — Евгений Кузнецов в одиночку катит к воротам, бросает — мимо. Ответ чехов, и вновь Гронек — Василевский в игре.

61 мин — А теперь момент у сборной России! Дмитрий Орлов бросает с правого круга вбрасывания — голкипер чехов в игре.

61 мин — Евгений Малкин проиграл стартовое вбрасывание. Чехи ушли в атаку и Филип Гронек воспользовался свободны пространством, выкатился на пустой лед, но не смог переиграть Василевского.

НАЧАЛО ОВЕРТАЙМА.

Напомним, овертайм играется в формате 3 на 3 10 минут или до первой забитой шайбы.

2:2 после третьего периода! Нас ждет овертайм!

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Илья Ковальчук пытался бросить сам, попал в коньки чешскому защитнику.

59 мин — Сборная Чехии с шайбой. Третий в этом периоде выход 2 в 1 и бросок Радека Факса, но вновь в свою пользу решает эпизод Андрей Василевский!

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Опасные два броска по воротам сборной России — Василевский надежен! Далее быстрый ответ от Гусева и Кучерова — Грубец делает чудо-сейв клюшкой!

56 мин — С острого угла бросает игрок чешской команды — Василевский отражает.

55 мин — НИКИТА ГУСЕВ! Обыграл двоих, затем бросил с неудобного, Грубец отбил. Затем добивал Кучеров, но вновь Грубец! Очень близка была сборная России к тому, чтобы выйти вперед.

СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

54 мин — А ВОТ СЕЙЧАС У ВОРОТ ВАСИЛЕВСКОГО ПОЖАР! Наш голкипер отбил несколько бросков подряд, после чего вынесли наши игроки шайбу.

53 мин — Первое меньшинство сборной России. Якуб Ворачек делает наброс — шайба проходит мимо ворот.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Михаил Григоренко, сборная России.

52 мин — Доминик Симон в одиночку входит в зону сборной России. Бросок — Василевский справляется. А затем Михаил Григоренко нарушает правила.

51 мин — Игра постепенно перемещается к бортам. Алексанлра Овечкина сбивают в атаке — наш форвард не сразу встает со льда.

50 мин — Открытый бросок Кубалика — Василевский отбивает.

49 мин — Мощнейший бросок Филипа Гронека с острого угла. Шайба касается сетки с внешней стороны.

48 мин — Артем Анисимов вводит шайбу в зону и отдает пас Кучерову, но у Никиты слишком мало пространства для нормального броска.

47 мин — Бросок Капризова — чешские хоккеисты блокируют.

46 мин — И вновь Фролик мог отдавать пас на партнера, который катился один к воротам Василевского. Но Никита Гусев грамотно справился с ролью защитника.

СБОРНАЯ ЧЕХИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

45 мин — Сборная России попыталась начать атаку, но чешские хоккеисты быстро вынесли шайбу в среднюю зону.

44 мин — Пропустили атаку 2 в 1 в большинстве. Михал Фролик отадав пас на катящегося на ворота Петра Заморски, последний попал прямо в Василевского.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Ян Коларж, сборная Чехии.

44 мин — Евгений Дадонов уходил в атаку после паса Малкина, но его сбил Ян Коларж. 2 минуты большинства для россиян.

43 мин — Малкин подключает Сергачева к атаке. Тот отдает обратный пас на «Джино», который бросает с разворота, но попадает прямо во вратаря.

42 мин — Кучеров и Гусев на протяжении минуты создают неприятности чехам, но нет броска по воротам.

41 мин — Стартовое вбрасывание периода за хоккеистами сборной России.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Бросок Влада Гаврикова, который попытался добить Дадонов, но снова Грубец сводит на нет все усилия россиян.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Евгений Кузнецов с шайбой начинает атаку. Пас на Овечкина и бросок — Александр попадает в Грубеца.

38 мин — Сборная Чехии с шайбой. Михар Ржепик начал атаку своей команды. Бросок Гудаса — Василевский отбивает.

37 мин — Михаил Сергачев бросает со средней дистанции после паса Малкина, но не удается ему пробить Грубеца.

36 мин — Сборная России в атаке, но не приносит позиционное нападение успеха.

35 мин — Сергей Плотников бросает с острого угла! Далее следует добивание от Андронова, Грубец вновь вступает в игру. После свистка у его владений возникает кучамала, в которой Плотников теряет шлем.

34 мин — Звено Михаила Григоренко входит в атаку. Он же пытается бросить, но не попадет по воротам. Затем Евгений Дадонов подставляет клюшки под удар — Грубец в игре.

33 мин — Чехи вновь в позиционной атаке. Ян Рутта бросает от синей линии — Василевский отбивает.

32 мин — Наброс на ворота чехов от Михаила Сергачева — Грубец фиксирует шайбу в ловушку.

30 мин — Очередная атака сборной Чехии закончилась броском Яна Рутты из-под защитника, спас Андрей Василевский!

29 мин — Опасный момент мог быть у ворот сборной России. Прямо через пятачок шел поперечный пас, который остановил все тот же Задоров. После вбрасывания бросал Ржепик — Василевский вытащил эпизод!

28 мин — Никита Гусев с убойной позиции попадает в штангу. Далее Кубалик сог выйти 1 на 1, но был остановлен Никитой Задоровым.

27 мин — Очень активна сборная России в атаке. Все, что остается чешских хоккеистам — отбрасываться.

26 мин — Сборная России в масштабной позиционной атаке. Евгений Малкин создает момент для Никиты Задорова, тот бросает, но попадает в Грубеца. После этого Якуб Ворачек выбрасывает шайбу на проброс.

25 мин — Кирилл Капризов бросает по воротам — вновь шайба летит мимо.

24 мин — ПОЖАР У РОССИЙСКИХ ВОРОТ! Три броска чешских хоккеистов с убойного расстояния, Андрей Василевский тащит!

23 мин — Якуб Врана заряжает — мимо ворот, затем еще подставление, Василевский отбивает клюшкой.

22 мин — Момент у Овечкина, который мог забить после паса от Кузнецова, но отбил бросок Симон Грубец.

ГОЛ! Шайбу забросил Артем Анисимов, сборная России.

21 мин — Никита Гусев оставляет пас на Артема Анисимова. Центрфорвард бросает, шайба попадает в клюшку Радко Гудаса и залетает в ворота. Счет равный!

21 мин — Стартовое вбрасывание за игроками сборной России.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Сборная России провела позиционную атаку, но чехам удалось выбросить шайбу на проброс.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Доминик Кубалик, сборная Чехии.

19 мин — Вбрасывание в сборной России, поле которого Ян Коварж из-за ворот пасует Доминику Кубалику, который забивает второй гол в ворота сборной России.

18 мин — Дмитрий Яшкин влетает в атаку и сходу бьет по воротам Василевского. Шайба попадает в штангу, но игра остановлена из-за положения «вне игры».

18 мин — Якуб Ворачек заряжает с убойной позиции — Василевский вытаскивает момент!

17 мин — И вновь Михаил Григоренко! Форвард ЦСКА выходил 1 на 1 с Грубецом, не попал по воротам.

16 мин — Григоренко пасовал на Дадонова, следует перехват.

15 мин — С острого угла бросает Радко Гудас — Василевский в игре. Далее сборная России идет в позиционную атаку, в которой делает два безрезультативных броска.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Михал Ржепик, сборная Чехии.

14 мин — Ошибка при смене у сборной России. Михал Ржепик выходит 1 на 1 и пробивает Василевского в «домик».

ГОЛ! Шайбу забросил Михаил Григоренко, сборная России.

13 мин — Михаил Сергачев набрасывает на ворота Грубеца. Шайбу подправляет Михаил Григоренко и она влетает в сетку!

13 мин — Чехи вновь в позиционной атаке, броска по воротам нет.

12 мин — Орлов отдает красивейший пас на Гусева, который диагональю подключил Зайцева, но спасает чешскую команду Грубец.

11 мин — Капризов бросил после паса от Овечкина — мимо ворот.

10 мин — Чешские хоккеисты попытались провести еще одну атаку, но наша оборона пока что справляется с их натиском.

9 мин — Чехи продолжают контролировать шайбу. Бросок Михала Ржепика после паса из-а борта — подставлена клюшка российского защитника и игра остановлена.

8 мин — Чехи в позиционной атаке. Наши хоккеисты «вяжут» их по бортам, но все-таки следует два броска. Один из них летит мимо, другой успешно отбивает Андрей Василевский.

СБОРНАЯ ЧЕХИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

6 мин — Кирилл Капризов отдавал пас, на Овечкина, но шайбу перехватил чешский защитник.

5 мин — Первое большинство россиян в матче. Серия бросков — Симон Грубец надежен.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты наказан Томаш Зогорна, сборная Чехии.

4 мин — Никита Кучеров бросает по воротам — шайба касается сетки с внешней стороны. Затем Томаш Зогорна фолит на Никите Гусеве в средней.

3 мин — Сборная России активнее атакует на первых минутах. Дмитрий Орлов бросает после сольного прохода, затем добивание — голкипер чехов Симон Грубец надежен.

2 мин — Александр Овечкин прорывается к чешским воротам, но его останавливают в последний момент.

1 мин — Стартовое вбрасывание за хоккеистами сборной России. Игра началась.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Игра начнется через несколько минут.

Состав сборной России. Отметим, что Артем Зуб заменил Никиту Нестерова, а Сергей Плотников поменял Ивана Телегина.

Вратари: Василевский (Георгиев);

1 звено: Орлов — Зайцев, Григоренко — Малкин — Дадонов;

2 звено: Хафизуллин — Сергачёв, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

3 звено: Гавриков — Задоров, Гусев — Анисимов — Кучеров;

4 звено: Зуб, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.

Привет всем, кто любит хоккей! Сегодня, 26 мая, в Братиславе завершается чемпионат мира. Сборная России сыграет в матче за третье место против команды Чехии.

Да, игра в «утешительном финале» — явно не то, чего хотели болельщики российской команды. Но во вчерашнем полуфинал сборная Финляндии сделала то, чего не смог сделать ни один соперник россиян — грамотно и четко сыграть в обороне. Многие эксперты тут же отметили, что Юкке Ялонену удалось грамотно разобрать тактику Ильи Воробьева, а игрокам «Суоми» — действовать строго по плану. Отметим и то, что сборная Финляндии — исторически неудобный для россиян соперник. Дважды скандинавские хоккеисты огорчали «Красную Машину» на домашнем ЧМ (2007 и 2016 года), ну, а самое обидно поражение от финнов мы потерпели на сочинской Олимпиаде.

Наш сегодняшний соперник, сборная Чехии, во вчерашнем матче проиграла Канаде с разгромным счетом 1:5. Напомним, Россия и Чехия уже встречались в групповом этапе этого ЧМ. Тогда «Красная Машина» забила чехам 3 гола. Как сложится сегодняшний матч? Узнаем в 18:45 по челябинскому времени.