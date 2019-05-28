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/ Евгений Дадонов оценил выступление сборной России на последних играх ЧМ

Евгений Дадонов оценил выступление сборной России на последних играх ЧМ

Форвард также охарактеризовал игровой стиль сборной Финляндии.
сегодня в 18:36
  |  Хоккей

Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов в интервью «Известиям» рассказал о том, как команда подготовилась к матчу за третье место против сборной Чехии. По словам 30-летнего челябинца, команда была не в настроении до момента стартового вбрасывания.

Не знаю, но нам было очень сложно в игре против Чехии. Поэтому не могу сказать, насколько мы оправились психологически от неудачи с финнами. На самом деле настроения на матч за третье место не было. Но это продолжалось до тех пор, пока судья не совершил первое вбрасывание. Со свистком рефери удалось включиться в игру. Было очень тяжело, но мы поговорили между собой, пообщались с тренерами и вышли биться с чехами за победу. Хотели выиграть этот матч, потому что знали: завоеванные бронзовые медали — это лучше, чем ничего. — цитируют «Известия» Евгения Дадонова.

Также форвард оценил игру сборной Финляндии на мировом форуме. Евгений Дадонов отметил, что всегда тяжело действовать против играющей от обороны команды.

Надо агрессивно играть с первых минут, стараться забить первыми. Потому что если такие сборные, как Финляндия, поведут в счете — забросить им шайбу вдвойне сложнее. Но уверен, что это можно преодолеть, и в будущем мы исправим те недочеты, которые нам помешали сейчас. — сказал Евгений Дадонов.

Напомним, сборная России на чемпионате мира в Словакии завоевала бронзовые медали. В полуфинале команда Ильи Воробьева с минимальным счетом уступила сборной Финляндии, а в матче за третье место по буллитам обыграла Чехию.

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